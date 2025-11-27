جامبىلدا سالەم سالماعان كەلىن سوتتان ءبىر-اق شىقتى
استانا. قازاقپارات - جۋالى اۋداندىق سوتى ا ق ب ت ك 73-بابىنىڭ 1-بولىگى (وتباسىلىق-تۇرمىستىق قاتىناستارداعى بىلاپىت سوزدەر) بويىنشا ازامات ت. -عا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ءىستى قارادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مەيرامحاناداعى ۇيلەنۋ تويى كەزىندە ت. جۇبايىنان ەجەلگى قازاق ءداستۇرى بويىنشا ۇلكەن اپكەسىنە سالەم سالۋدى وتىنگەن، ال ايەلى ءوز كەزەگىندە ءوتىنىشتى ورىنداۋدان باس تارتقان. ءارى قاراي، ولار ۇيگە ورالعان سوڭ، ازامات ت. ايەلىنىڭ مىنەز-قۇلقىنا نارازىلىعىن ءبىلدىرىپ، وعان قاتىستى بىلاپىت سوزدەر ايتقان.
سوتتا قۇقىقبۇزۋشى ت. ءوزىنىڭ كىناسىن تولىق مويىنداپ، ايەلىنەن شىن جۇرەكتەن كەشىرىم سۇراپ جانە تاراپتاردىڭ مەدياتسيا تارتىبىمەن تاتۋلاسقانىنا بايلانىستى سوتتان ءىس بويىنشا ءوندىرىستى توقتاتۋدى سۇرادى.
جابىرلەنۋشى كۇيەۋى قايىن ەنەسىنە قوڭىراۋ شالىپ، قىزى مەن نەمەرەلەرىن قايتارىپ الىپ كەتۋدى دورەكى تۇردە تالاپ ەتكەنىن ءتۇسىندىردى. سونداي-اق ولدا تاتۋلاسۋعا بايلانىستى ءىس بويىنشا ءىس جۇرگىزۋدى توقتاتۋدى سۇرادى.
سوت قاۋلىسىمەن ءىس بويىنشا ءىس جۇرگىزۋ تاراپتاردىڭ مەدياتسيا تارتىبىمەن تاتۋلاسقانىنا بايلانىستى توقتاتىلدى.
سوت قاۋلىسى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.