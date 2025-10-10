جامبىلدا 24,5 ميلليون تەڭگەنىڭ مالىن ۇرلاعان توپ مۇشەلەرى سوتتالدى
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا 24,5 ميلليون تەڭگەنىڭ مالىن ۇرلاعان توپ باسشىسى 7 جىلعا سوتتالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تالاس اۋدانى پوليسيا بولىمىنە وسى اۋدان تۇرعىندارىنىڭ شارۋا قوجالىقتارىنا تيەسىلى تۇيە، جىلقى جانە سيىر مالىن ۇرلاۋ فاكتىلەرى بويىنشا بىرنەشە ارىز تۇسكەن.
پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن وبلىستىق پد كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى جانە تالاس اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمى قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە وڭىردە مال ۇرلىعىن كاسىپ ەتكەن توپتىڭ ارەكەتى اشكەرەلەندى.
تالاس پەن مويىنقۇم اۋداندارىنىڭ 42، 48، 33 جانە 30 جاستاعى 5 تۇرعىنى الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى 2024 -جىلعى اقپاننان باستاپ ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بويى جايىلىمداردان 38 باس تۇيە، 16 باس جىلقى جانە 1 باس سيىردى زاڭسىز يەمدەنگەن.
كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن - 24 ميلليون 550 مىڭ تەڭگە. تەرگەۋ بارىسىندا ۇرلانعان مالدىڭ باسىم بولىگى تابىلىپ، يەلەرىنە قايتارىلدى.
بارلىق فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 188-1-بابىمەن (مال ۇرلىعى) سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، ءىس سوتقا جولداندى. سوت ۇكىمىمەن قىلمىستى ۇيىمداستىرۋشى 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال ونىڭ ءۇش سىبايلاسىنا 3 جىلدان شارتتى تۇردە، بىرەۋىنە 2 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
بۇعان دەيىن استانا ماڭىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان توپ ۇستالعان بولاتىن.