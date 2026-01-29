ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:55, 29 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    جامبىل وبلىسىنداعى سارباز ءولىمى: قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ساربازدىڭ قازا بولۋىن تەرگەۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    сарбаз
    Фото: Kazinform

    - بۇل جاعدايعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر. قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن كوميسسيا قۇرىلىپ، ونى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى شايح-حاسان جازىقبايەۆ باسقاردى. وسى ورايدا، وقيعانىڭ ءمان-جايى ەگجەي-تەگجەيلى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ول بۇل ىسكە قاتىستى تەرگەۋ جۇمىستارى باس پروكۋرور مەن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ جەكە باقىلاۋىندا تۇرعانىن ايتتى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر باس پروكۋراتۋراسى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 27 - قاڭتاردا جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى سارباز قارۋدى ۇستاپ جۇرگەن كەزدە جاراقات الىپ، كوز جۇمدى.

    وسى وقيعاعا بايلانىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ ورگاندارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋدى باستادى.

