جامبىل وبلىسىنداعى سارباز ءولىمى: قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ساربازدىڭ قازا بولۋىن تەرگەۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بۇل جاعدايعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر. قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن كوميسسيا قۇرىلىپ، ونى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى شايح-حاسان جازىقبايەۆ باسقاردى. وسى ورايدا، وقيعانىڭ ءمان-جايى ەگجەي-تەگجەيلى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەدى اسقار مۇستابەكوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ول بۇل ىسكە قاتىستى تەرگەۋ جۇمىستارى باس پروكۋرور مەن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ جەكە باقىلاۋىندا تۇرعانىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر باس پروكۋراتۋراسى باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 27 - قاڭتاردا جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى سارباز قارۋدى ۇستاپ جۇرگەن كەزدە جاراقات الىپ، كوز جۇمدى.
وسى وقيعاعا بايلانىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ ورگاندارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋدى باستادى.