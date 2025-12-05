جامبىل وبلىسىندا قۇلدىققا تۇسكەن جاسوسپىرىمدەردىڭ ءىسى بويىنشا ۇكىم شىقتى
استانا. KAZINFORM - كامەلەتكە تولماعان وگەي ۇلدارىن قورلادى دەپ ايىپتالعان وگەي اكە ۇكىممەن كەلىسپەي، اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرمەكشى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
جامبىل وبلىسىندا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 110-بابى «ازاپتاۋ» بويىنشا ايىپتالىپ وتىرعان ۇزاقباي تۇربايەۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قاراۋ اياقتالدى. تەرگەۋ مالىمەتىنشە، جاسوسپىرىمدەر جۇيەلى تۇردە سوققىعا جىعىلىپ، نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرى شەكتەلىپ وتىرعان. سوتتا ناقتىلانعانداي، بۇل فاكتىلەر بۇرىن كەڭىنەن قوعامدىق نارازىلىق تۋدىرعان مەديتسينالىق قۇجاتتار مەن بەينەجازبالارمەن راستالىپ وتىر.
تۇربايەۆتىڭ ءوزى كىناسىن مويىنداماي، جالعان اقپارات تاراتىلعانىن جانە بالالاردىڭ وتباسىلارىنا ورالعىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى.
سوت وتىرىسى بارىسىندا ايىپتاۋ تاراپى بالالاردىڭ ءبىلىم الۋدىڭ ورنىنا ءۇي شارۋاسىمەن جانە مال باعۋمەن اينالىسقانىن تاعى دا اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ فيزيكالىق جاعدايى تۋرالى دا ايتىلعان: جاسوسپىرىمدەر جاستارىنا ساي ەمەس دامىعان، ارىق جانە كۇتىمسىز كورىندى. سوتتا بالالاردىڭ «كۇتىمىن قيىنداتپاۋ ءۇشىن» شاشتارى تاقىرلاپ الىنعانى ايتىلدى، ءبىراق ايىپتالۋشى مۇنى «ۇلداردىڭ شاشى قىسقا بولۋى كەرەك» دەپ ءتۇسىندىردى.
ايىپتاۋشى تاراپ بۇل ءمان-جايلار اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەرگە ورتا ءبىلىم الۋدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتىن جۇكتەيتىن «ءبىلىم تۋرالى» زاڭعا، سونداي-اق ولاردى بالالاردىڭ دەنساۋلىعىنا، تاربيەسىنە جانە تۇرمىستىق جاعدايلارىنا قامقورلىق جاساۋعا مىندەتتەيتىن «نەكە جانە وتباسى تۋرالى» زاڭعا تىكەلەي قايشى كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قورعاۋشى تاراپ وتباسىنىڭ «ادامدار سياقتى ءومىر سۇرگەنىن» جانە ەشقانداي نورمالاردى بۇزباعانىن، ال بالالارعا داۋىس كوتەرۋ كەز كەلگەن وتباسىنداعىداي بولعانىن العا تارتتى.
تۇربايەۆتىڭ اكە رەتىندە ارەكەت ەتكەنى، ال بيولوگيالىق اتا-اناسى اليمەنت تولەۋمەن شەكتەلگەنىن اتاپ ءوتىلدى. قورعاۋشى تاراپ سونىمەن قاتار ايىپتالۋشىنىڭ ءدىندارلىعىن وڭ سيپاتتاما رەتىندە ايتتى، ءبىراق ايىپتاۋ تاراپى بۇعان كۇمان كەلتىرىپ، ونىڭ ءىس-ارەكەتتەرى قازاقستاندا قابىلدانعان يسلام ەرەجەلەرىنە سايكەس كەلمەيتىنىن جانە ءداستۇرلى ەمەس سەنىمدەردىڭ بەلگىلەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.
قۇدايعا سەنەتىن قانداي اتا-انا بالالارىن سونشالىقتى قاتىگەزدىكپەن ۇرا الادى؟ سوتتا قويىلعان سۇراق ريتوريكالىق بولىپ قالدى.
ايىپتاۋ تاراپى تۇربايەۆقا ءتورت جىل سەگىز ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇرادى. سوتتالۋشى ءوز كىناسىن مويىنداماۋىن جالعاستىردى، ال ونىڭ ادۆوكاتى تولىق اقتالۋىن تالاپ ەتتى.
الايدا سوت ءىس ماتەريالدارى مەن تاراپتاردىڭ دالەلدەرىن قاراپ شىققاننان كەيىن ۇزاقباي تۇربايەۆتى كامەلەتكە تولماعانداردى ازاپتاعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، ءتورت جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
قورعاۋشى تاراپ ۇكىممەن كەلىسپەيتىنىن جانە اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرۋگە نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسى تالاس اۋدانىندا كامەلەتكە تولماعان بالالار ۆيدەوۇندەۋ جازىپ، وزدەرىن ءماجبۇرلى جۇمىسقا جەككەنىن، قورلىق كورىپ، سوققىعا جىعىلعاندارىن ايتقان.