جامبىل وبلىسىندا قاراۋىل باستىعى وق ءتيىپ، كوز جۇمدى
تاراز. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە اسكەري ءبولىم اۋماعىندا اتىس بولعانى تۋرالى اقپارات تارادى. الدىن-الا مالىمەت بويىنشا، اتىسقا قاتىسى بارلاۋ اسكەري-تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەكەنى بەلگىلى بولدى.
15-ناۋرىزدا 3-گۆارديا بەكەتىندە جاۋىنگەرى كەزدەيسوق مىلتىق اتىپ، گۆارديا كومانديرىنە تيگەن. ەكەۋى دە قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بولعان. جارالانعان ادام اسكەري گوسپيتالعا جەتكىزىلگەن، وكىنىشىكە قاراي ونى قۇتقارۋ مۇمكىن بولماعان.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ دەپارتامەنتى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا اتىراۋ گارنيزونىنداعى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە جوسپارلى دالالىق اتىس جاتتىعۋلارى كەزىندە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشى وق جاراقات الىپ، اسكەري وبلىستىق اۋرۋحانادا كوز جۇمعانىن جازعان ەدىك.
وعان دەيىن اباي وبلىسىنداعى گارنيزوندا اسكەري قىزمەتشى قازا تاپتى.