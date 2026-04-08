جامبىل وبلىسىندا ەنەسى كەلىنىن سوتقا بەرىپ، جەڭىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا ەنەسىنىڭ اتىنا ونىڭ كەلىسىمىنسىز نەسيە راسىمدەگەن كەلىن سوتتالدى.
جۋالى اۋداندىق سوتى الاياقتىق دەرەگى بويىنشا ب. - عا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى. 2025-جىلى قاراشادا ب. ءوز اتىنا نەسيە راسىمدەي الماي، بەلگىسىز ادامدى قايىن ەنەسى حاباردار ەكەنىنە سەندىرىپ، ودان قايىن ەنەسىنىڭ اتىنا نەسيە راسىمدەۋدى سۇراعان.
ايىپتالۋشى قايىن ەنەسىنىڭ تەلەفونىن الىپ، راستاۋ كودىن حابارلاپ، الداپ، ەنەسىنىڭ بەت-الپەتىن ونلاين تەكسەرىستەن وتكىزگەن. وسىلايشا، ب. 1,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە نەسيە راسىمدەپ، ونىڭ 1,1 ميلليون تەڭگەسى جابىرلەنۋشىنىڭ شوتىنا تۇسكەن. ايىپتالۋشى وسى سومانى ءوز شوتىنا اۋدارىپ، قاجەتىنە جۇمساعان. جابىرلەنۋشىنىڭ ءوزى نەسيە تۋرالى اي سايىنعى تولەم پايدا بولعاننان كەيىن عانا بىلگەن.
ب. - نىڭ كىناسى تاراپتاردىڭ ايعاقتارىمەن جانە ءىستىڭ باسقا دا ماتەريالدارىمەن دالەلدەندى. ايىپتالۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، جاساعان ىسىنە وكىنىش بىلدىرگەن.
سوت ايىپتالۋشىنىڭ كىنانى مويىنداۋىن، جاساعان ىسىنە وكىنۋىن جانە بالالارى بولۋىن جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي رەتىندە تانىدى.
سوت ۇكىمىمەن ول ق ك- ءنىڭ 190-بابى 1-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، 1 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى. جابىرلەنۋشىنىڭ 1,5 ميلليون تەڭگە سوماسىنداعى ماتەريالدىق زالالدى وتەۋ تۋرالى ازاماتتىق تالابى قاناعاتتاندىرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.