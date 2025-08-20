جامبىل وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 2756 زاڭسىز جۇرگەن شەتەلدىك ۇستالدى
تاراز. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى جامبىل وبلىسىندا 2756 زاڭسىز ميگرانت انىقتالىپ، بارلىعى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 648 ى قازاقستاننان شىعارىلدى، نەگىزىنەن وزبەكستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستانعا جونەلتىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، شەتەلدىكتەردىڭ ەلدە بولۋ ەرەجەسىن ساقتاۋى ءۇشىن قابىلداۋشى تاراپ جاۋاپ بەرەدى. وسىعان بايلانىستى ميگرانتتاردىڭ ۋاقىتىلى شىعۋىن قامتاماسىز ەتپەگەن 407 قازاقستان ازاماتى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
بۇدان بولەك، تىركەلمەگەن شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن پايدالانعانى ءۇشىن 102 ادامعا ايىپپۇل سالىنعان.
- 2025 -جىلدىڭ جەتى ايىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن جالپى سوماسى 65,6 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى. سونىمەن قاتار ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 392-بابى (مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ ءوتۋ) بويىنشا 3 قىلمىستىق ءىس، 394-بابى (زاڭسىز كوشى- قوندى ۇيىمداستىرۋ) بويىنشا 8 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەدى جامبىل وبلىسى پ د كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسى باستىعىنىڭ م. ا. اراي ايىمبەت.