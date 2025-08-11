جامبىل وبلىسىندا ءىرى كولەمدە ەسىرتكى ساقتاعان تۇرعىن ۇستالدى
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا پوليسەيلەر رەسپۋبليكالىق «قاراسورا» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى بارىسىندا 3 كەلىدەن استام كەپتىرىلگەن ماريحۋانانى ساقتاۋ دەرەگىن انىقتادى. بۇل تۋرالى وڭىردەگى پوليسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.
سارىسۋ اۋدانىنىڭ 33 جاستاعى تۇرعىنىن ءتارتىپ ساقشىلارى «اسا - تاراز» اۆتوجولىندا Volkswagen Passat كولىگىمەن ۇيىنە قايتىپ بارا جاتقان كەزىندە توقتاتقان. ارنايى ۇيرەتىلگەن سەم اتتى قىزمەتتىك يت كولىك ىشىنەن ەسىرتكى زاتىن تاۋىپ بەرگەن.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كۇدىكتى بۇعان دەيىن ارنايى دايىندالعان جاسىرىن ورنىنان ەسىرتكى سالىنعان تۇيىنشەكتەردى الىپ كەتكەن.
ۇستالعان ازامات كىناسىن مويىندادى.
- بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 296-بابى 4-بولىگىنە (ەسىرتكى زاتتارىن ءىرى مولشەردە زاڭسىز ساقتاۋ) سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، جامبىل وبلىسىندا 4500 گەكتار القاپ قاراسورادان تازارتىلدى.