14:25, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5
جامبىل وبلىسىندا گازعا باي شوگىندى تابىلدى
استانا. قازاقپارات - «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ جامبىل وبلىسىندا تاعى ءبىر الەۋەتتى گاز كەنىشىن بارلاۋ جۇمىستارىنا دايىنداق باستالعانىن ءمالىم ەتتى.
- گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە جامبىل وبلىسىنىڭ مالدىباي ۋچاسكەسىندە گاز شوگىندىسى بار ەكەنىن دالەلدەندى. قازىر سەيسميكالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ «سامۇرىق- قازىنا» قورى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا.
سونداي-اق، ول اتالعان وبلىستاعى اناباي ۋچاسكەسىنە دە توقتالدى.
- جامبىل وبلىسىنىڭ اناباي كەن ورنىندا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. گاز ساپاسىن باعالاۋعا ارنالعان 1 ۇڭعىما، پايدالانۋعا ارنالعان 3 ۇڭعىما بۇرعىلاندى. دالەلدەنگەن گاز قورى - 3,2 ميلليارد تەكشە مەتر، - دەدى ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى.