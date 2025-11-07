ق ز
    14:25, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جامبىل وبلىسىندا گازعا باي شوگىندى تابىلدى

    استانا. قازاقپارات - «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ جامبىل وبلىسىندا تاعى ءبىر الەۋەتتى گاز كەنىشىن بارلاۋ جۇمىستارىنا دايىنداق باستالعانىن ءمالىم ەتتى.

    Жамбыл облысында газға бай шөгінді табылды
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    - گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە جامبىل وبلىسىنىڭ مالدىباي ۋچاسكەسىندە گاز شوگىندىسى بار ەكەنىن دالەلدەندى. قازىر سەيسميكالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ «سامۇرىق- قازىنا» قورى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا.

    سونداي-اق، ول اتالعان وبلىستاعى اناباي ۋچاسكەسىنە دە توقتالدى.

    - جامبىل وبلىسىنىڭ اناباي كەن ورنىندا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. گاز ساپاسىن باعالاۋعا ارنالعان 1 ۇڭعىما، پايدالانۋعا ارنالعان 3 ۇڭعىما بۇرعىلاندى. دالەلدەنگەن گاز قورى - 3,2 ميلليارد تەكشە مەتر، - دەدى ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى.

     

     

