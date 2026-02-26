جامبىل وبلىسىندا ارقار مەن قاراقۇيرىق سانى كوبەيدى
تاراز. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جامبىل وبلىسىندا جەكەلەگەن جابايى جانۋارلار ءتۇرىنىڭ سانى تۇراقتى ءوسىم كورسەتكەن.
جۇرگىزىلگەن ەسەپ ناتيجەسىنە سايكەس، ءوڭىر اۋماعىندا 699 ارقار تىركەلگەن. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا %33 عا كوپ. وتكەن جىلى ولاردىڭ سانى 584 بولعان.
سونداي-اق كيىكتەر تۇقىمداسىنا جاتاتىن قاراقۇيرىق سانى 1014 باسقا جەتىپ، ءبىر جىل ىشىندە %10 عا ارتقان.
جالپى ەسەپ بويىنشا وبلىستا 300 مىڭعا جۋىق جابايى جانۋار مەكەندەيدى. ونىڭ ىشىندە تۇياقتى جانۋارلار - 2264 باس، تەرىسى باعالى اڭدار - 16435، قۇستار - 68450، ال سۋ قۇستارى - 200698.
ينسپەكتسيا مالىمەتىنشە، جانۋارلار سانىنىڭ ارتۋى تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيوتەحنيكالىق ءىس-شارالاردىڭ ناتيجەسى. اتاپ ايتقاندا، قىس مەزگىلىندە جانۋارلاردى تۇراقتى تۇردە قوسىمشا ازىقتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. 2025 -جىلدىڭ قاراشا- جەلتوقسان ايلارىندا بۇل شارالار جۇيەلى تۇردە ۇيىمداستىرىلىپ، جانۋارلاردىڭ قىرىلۋ دەرەگى تىركەلمەگەن.
قازىرگى تاڭدا جامبىل وبلىسى اۋماعىندا قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن 20 دان استام جانۋار ءتۇرى مەكەندەيدى. قاراقۇيرىق پەن ارقار بويىنشا جىل سايىن جەكە ساناق جۇرگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار پوپۋلياتسيانىڭ جاعدايىن باقىلاۋ جالعاسۋدا. 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر جانە قاراشا ايلارىندا بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك پروبلەمالارى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارىمەن بىرلەسىپ، بايزاق، مەركى جانە ت. رىسقۇلوۆ اۋداندارىندا جابايى جانۋارلار اراسىندا جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ بار-جوعىنا زەرتتەۋ جۇرگىزىلگەن. تالداۋ ناتيجەسىندە ءقاۋىپتى ينفەكتسيالار انىقتالماعان.
بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا 3,8 ميلليون مال قىستاپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.