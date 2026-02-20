جامبىل وبلىسىندا 3,8 ميلليون مال قىستاپ جاتىر
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا 2025-2026 -جىلدارداعى قىسقى مال قىستاتۋ ناۋقانى جالعاسىپ جاتىر. وڭىردە بارلىعى 3,8 ميلليونعا جۋىق ءتورت تۇلىك قىستاققا شىعارىلعان.
وبلىس اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قىستاپ جاتقان مالدىڭ نەگىزگى بولىگىن - 3,2 ميلليون قوي مەن ەشكى قۇرايدى.
سونداي-اق 450,1 مىڭ ءىرى قارا، 183,6 مىڭ جىلقى جانە 8,3 مىڭ تۇيە قىسقى جايىلىمعا جىبەرىلگەن.
سۋىق ماۋسىمعا شارۋاشىلىقتار الدىن الا دايىندالعان. مال ازىعى رەتىندە 2,2 ميلليون توننا ءشوپ، 92,1 مىڭ توننا سۇرلەم، 119,9 مىڭ توننا پىشەندەمە، 480,3 مىڭ توننا سابان جانە 214 مىڭ توننا قۇراما جەم قورى جاساقتالعان.
جالپى 5862 قىستاق پۋنكتى پايدالانىلۋدا.
مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتار ءۇشىن دە قاجەتتى ينفراقۇرىلىم ازىرلەنگەن. اتاپ ايتقاندا، 5564 تۇرعىن ءۇي جوندەلىپ، 2184 قورا مەن 936 بازا دايىندىققا كەلتىرىلگەن. جاۋاپتى قىزمەتتەردىڭ حابارلاۋىنشا، قىستاتۋ جۇمىستارى قالىپتى رەجيمدە ءوتىپ جاتىر.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ماۋسىمداعى نەگىزگى قاۋىپ - اۋا رايى جاعدايى. قاتتى اياز بەن قالىڭ قار تۇسكەن جاعدايدا شارۋاشىلىقتارعا تۇسەتىن جۇكتەمە ارتادى. وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى جەرلەردە جەم- ءشوپ قورى مەن مالدىڭ جاعدايى تۇراقتى باقىلاۋدا، سونداي-اق ۆەتەرينارلىق-پروفيلاكتيكالىق شارالار جۇرگىزىلۋدە.
ايتا كەتەيىك، باتىس قازاقستاندا اۋىرعان ۇساق مال شىعىنعا ۇشىرادى.