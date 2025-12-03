جامبىل وبلىسى اكىمدىگىنىڭ عيماراتىن جوندەگەن مەردىگەر ليتسەنزياسىنان ايرىلدى
تاراز. KAZINFORM - سوت وبلىستىق اكىمدىك عيماراتىنىڭ كۇمبەزىن جوندەۋ كەزىندە جول بەرىلگەن كەشىكتىرۋ مەن ساپاسىزدىق جونىندەگى ءىستى قارادى. مەردىگەر تاپسىرۋ مەرزىمىن بۇزىپ، ءبىرقاتار اقاۋلارعا جول بەرگەن. وسىلايشا، مەردىگەر كومپانيا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدىڭ جوسىقسىز قاتىسۋشىسى دەپ تانىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
وبلىستىق اكىمدىك كۇمبەزىن جوندەۋ توڭىرەگىندەگى داۋدى سوتقا دەيىن جەتپەۋى كەرەك ەدى. ياعني عيمارات قالانىڭ ورتالىعىنداعى ساۋلەتتى نىسانداردىڭ ءبىرى سانالادى جانە جوندەۋ جۇمىستارى تەز ءارى ارتىق داۋ-دامايسىز اياقتالۋى ءتيىس ەدى. الايدا مەردىگەردىڭ جۇمىستى ۋاقىتىندا بىتىرمەگەنىنەن بولەك، اقاۋلارى كوزگە انىق كورىنىپ تۇرعاندىقتان، تاپسىرىس بەرۋشى سوتقا جۇگىنۋگە ءماجبۇر بولعان.
24 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن كەلىسىمشارت وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا جاسالعان. جۇمىستى ورىنداۋعا 60 كۇنتىزبەلىك كۇن بەرىلگەن. ءبىراق سوت انىقتاعانداي، جوندەۋ جۇمىستارى ۋاقىتىندا اياقتالماعان، ال جەكەلەگەن ەلەمەنتتەردىڭ ساپاسى تالاپتارعا ساي كەلمەگەن.
بيىلعى قىركۇيەكتە جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا اكىمدىك كوميسسياسى ءبىرقاتار كەمشىلىكتەردى انىقتادى: 23 اينەك قاراڭعىلانباعان، شىتىناعان اينەكتەر اۋىستىرىلماعان، مىرىش جالاتىلعان قاڭىلتىرلار مايىسقان جانە كونسترۋكسيادا ساڭىلاۋلار بار، ليۋك ورناتىلماعان، كۇمبەز ىشىندە قۇرىلىس قالدىقتارى قالىپ قويعان.
مەردىگەر كەشىگۋدىڭ ءوزى تاپسىرىس بەرۋشىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا بولعانىن العا تارتتى. ياعني اكىمدىك عيماراتتىڭ ورتالىق بولىگىنە جۇرت نازارىن ارتىق اۋدارتپاۋ ءۇشىن شىنى پانەلدەردى تولىق بۇزۋعا رۇقسات بەرمەگەن كورىنەدى. سوتتا اكىمدىك وكىلى كەزەڭ-كەزەڭىمەن اۋىستىرۋ تالابى بولعانىن راستاعانىمەن، بۇل مەردىگەردىڭ جۇمىستى ساپالى ءارى ۋاقىتىندا ورىنداۋ مىندەتىن جوققا شىعارمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ءىس قورىتىندىسى بويىنشا كومپانيا 743 مىڭ تەڭگەدەن استام سوماداعى ايىپپۇلدى ەرىكتى تۇردە تولەدى. سوندىقتان سوت ايىپپۇل ءوندىرۋ تالابىن قاناعاتتاندىرۋدان باس تارتتى، ءبىراق سونىمەن بىرگە مەردىگەردى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدىڭ جوسىقسىز قاتىسۋشىسى دەپ تانىدى.
ەسكە سالا كەتسەك، الماتىدا ەكى قۇرىلىس كومپانياسى ليتسەنزياسىنان ايىرىلعانىن جازعانبىز. ارتىنشا الماتىدا تاعى بىرنەشە قۇرىلىس كومپانياسى مەن تەحنيكالىق قاداعالاۋ ۇيىمدارى ليتسەنزياسىنان ايىرىلدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى