جالپى وتىرىس: ەرلان قوشانوۆ دەپۋتاتتىق كورپۋسقا العىسىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ رەفەرەندۋم ناتيجەسىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- بۇگىنگى باس قوسۋىمىزدىڭ ورنى بولەك. ول - ءماجىلىستىڭ جاڭا اتا زاڭ قابىلدانعاننان كەيىنگى ءبىرىنشى جالپى وتىرىسى. كەشە كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا ارنالعان سالتاناتتى جيىن وتكەنىن بىلەسىزدەر. وندا مەملەكەت باسشىسى اتا زاڭ ەل دامۋىنداعى جاڭا داۋىرگە جول اشاتىنىن اتاپ ءوتتى. ءبىز قۋاتتى، ادىلەتتى جانە پروگرەسسيۆتى قازاقستاندى قۇرۋ جولىندا باتىل قادام جاسادىق. رەفەرەندۋم ەلىمىزدىڭ پرەزيدەنت باعدارىنىڭ ماڭايىنا ۇيىسىپ، بارىنشا تۇتاستانا تۇسكەنىن كورسەتتى. جۇرتشىلىقتىڭ وسى تاريحي ىسكە بەلسەنە قاتىسىپ، جاڭا كونستيتۋتسيانى %87 قولداپ داۋىس بەرۋى - حالىقتىڭ مەملەكەت باسشىسىنا دەگەن زور سەنىمىنىڭ ايقىن دالەلى. اتا زاڭعا تىكەلەي ۇيىتقى بولىپ، وعان كوپتەگەن پروگرەسسيۆتى نوۆەللالار ەنگىزگەن پرەزيدەنتىمىزدىڭ ناعىز جەڭىسى. بۇعان الەم ەلدەرى دە نازار اۋدارىپ، لايىقتى باعاسىن بەردى، - دەدى ە. قوشانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
وسى ورايدا ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنا شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارىنان قۇتتىقتاۋلار كەلىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل رەتتە، جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ حالىقتان جاپپاي قولداۋ تاپقانى - پارلامەنت ءۇشىن زور مەرەي.
- بۇعان وڭىرلەردەگى كەزدەسۋلەر بارىسىندا دا ناقتى كوز جەتكىزدىك. دەپۋتاتتار كواليتسيا قۇرامىندا بارلىق ايماقتى ارالاپ شىقتى. ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەسىپ، اۋىل-اۋىلدا، اۋداندار مەن قالالاردا تۇرعىندارمەن اشىق اڭگىمە وربىتتىك. جاڭا اتا زاڭ ءماتىنىن ازىرلەۋگە دە ارىپتەستەرىمىز ءبىر كىسىدەي اتسالىستى. سول ءۇشىن بۇكىل دەپۋتاتتىق كورپۋسقا شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن. كەشە ءبىراز دەپۋتات تىكەلەي پرەزيدەنت قولىنان جوعارى ناگرادا الدى. سونداي-اق، ساياسي پارتيالاردىڭ دا قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. جاۋاپتى ساتتە ءبارىمىز بىرگە جۇمىلىپ، مەملەكەت باسشىسىنا قولداۋ كورسەتە بىلدىك، - دەدى ءماجىلىس ءتوراعاسى.