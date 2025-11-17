ق ز
    13:40, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جالپى پراكتيكا دارىگەرلەرى جاڭا رەگلامەنت بويىنشا جۇمىس ىستەيدى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەكتىڭ جاڭارتىلعان ستاندارتىن بەكىتتى.

    Дәрігерлерге арналған ЖИ-ассистент жұмыс істейтін болады
    فوتو: Pixabay.com

    ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، نەگىزگى وزگەرىس - جالپى پراكتيكا دارىگەرىنىڭ جۇمىس كۇنىنىڭ جاڭا ەرەجەسى.

    جالپى پراكتيكا دارىگەرىنىڭ جۇمىس كۇنى قازىر 8 ساعاتتى قۇرايدى:

    - 6 ساعات - پاتسيەنتتەردى قابىلداۋ،

    - 2 ساعات - قۇجاتتامانى راسىمدەۋ جانە جوسپارلى ساپارلار.

    بۇل رەجيم قابىلداۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە دارىگەرلەرگە جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    2027 -جىلعا قاراي بارلىق مساك ۇيىمدارى جالپى پراكتيكا قاعيداتتارىنا كوشەدى. تەراپيەۆتتەر مەن پەدياترلار موبيلدى جانە مۋلتيديستسيپلينالىق توپتاردىڭ قۇرامىنا كىرەتىن بەيىندى ماماندار رەتىندە جۇمىس ىستەيتىن بولادى.

     

