13:40, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
جالپى پراكتيكا دارىگەرلەرى جاڭا رەگلامەنت بويىنشا جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەكتىڭ جاڭارتىلعان ستاندارتىن بەكىتتى.
ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، نەگىزگى وزگەرىس - جالپى پراكتيكا دارىگەرىنىڭ جۇمىس كۇنىنىڭ جاڭا ەرەجەسى.
جالپى پراكتيكا دارىگەرىنىڭ جۇمىس كۇنى قازىر 8 ساعاتتى قۇرايدى:
- 6 ساعات - پاتسيەنتتەردى قابىلداۋ،
- 2 ساعات - قۇجاتتامانى راسىمدەۋ جانە جوسپارلى ساپارلار.
بۇل رەجيم قابىلداۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە دارىگەرلەرگە جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2027 -جىلعا قاراي بارلىق مساك ۇيىمدارى جالپى پراكتيكا قاعيداتتارىنا كوشەدى. تەراپيەۆتتەر مەن پەدياترلار موبيلدى جانە مۋلتيديستسيپلينالىق توپتاردىڭ قۇرامىنا كىرەتىن بەيىندى ماماندار رەتىندە جۇمىس ىستەيتىن بولادى.