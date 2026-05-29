جانگەلدين ءىسى: كۇدىكتى قايىناعاسىن قاساقانا ولتىرمەگەنىن ايتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋدانىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى رەزونانستى ءىس بويىنشا نەگىزگى سوت وتىرىسى باستالدى.
ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەماليەۆ سوتتا قايىناعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى قاساقانا ەمەس، ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن مالىمدەدى.
- ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ پروۆوكاتسيالىق ارەكەتىنەن ءوز-ءوزىمدى قورعانۋ ماقساتىندا ابايسىزدا بولعان قىلمىستىق ءىس دەپ ەسەپتەيمىن،-دەدى ايىپتالۋشى سوتتا.
سارسەماليەۆ اتا-ەنەسى مەن قايىناپاسىن قاساقانا ولتىرگەنىن، كەيىن قىلمىستى جاسىرۋ ءۇشىن ولاردىڭ مالدارىن ساتىپ، جەكە قۇجاتتارى مەن زاتتارىن يەمدەنىپ، نەسيە راسىمدەگەنىن مويىندادى. ايىپتالۋشى بۇل قاندى وقيعانى ءوزى مەن ايەلىنىڭ اراسىنا تۇسكەن اتا-ەنەسىنىڭ ءىس-ارەكەتىمەن بايلانىستىردى. سوت بارىسىندا ول 2024-جىلعى شىلدەدە اقبايان اۋرۋحاناعا تۇسكەن كەزدە ونىڭ قاسىنا جىبەرىلمەگەنىن ايتىپ، سول جاعدايدان كەيىن رەنىشتىڭ كۇشەيگەنىن جەتكىزدى.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا مارقۇم ماقسوت قاراباليننىڭ قارىنداسى ادەمى شىلماعامبەتوۆا ايىپتالۋشىنىڭ سوزدەرىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، اقبايان مەن سۇلتاننىڭ رەسمي اجىراسۋىنا سارسەماليەۆتىڭ باسقا اداممەن كوڭىل قوسۋى سەبەپ بولعان.
سوت كەزىندە ناۋرىز مۇقانعاليەۆكە 10، ماقسوت قارابالينگە 9، ءناسىپ وتەشقاليەۆاعا 8، ال مەيرامگۇل قاراباليناعا 32 رەت پىشاق جاراقاتى سالىنعانى ايتىلدى.
جابىرلەنۋشى تاراپ كۇدىكتىنىڭ ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ اتىنان تۋىستارىنا حابارلامالار جازىپ، ءتۇرلى جالعان اقپارات تاراتقانىن مالىمدەدى.
- سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز مۇقانعالييۆتىڭ تەلەفونىن يەمدەنىپ، كەيىن ونىڭ اتىنان تۋىسقاندارعا ءتۇرلى حابارلاما جىبەردى. اكە-شەشەسى مەن اپاسىن تاشكەنتكە الىپ كەتكەنىن، اناسى ەمدەلىپ جاتقانىن جازدى. ءتىپتى ۇيلەنەتىنىن ايتتى. اۋىلعا كەلەتىن كۇندەرىن بىرنەشە رەت وزگەرتىپ، اۋديو بايلانىس جاساعىم كەلىپ سوققاندا، تەلەفوندى كوتەرگەن جوق. كەلەسى كۇنى عانا جازباشا جاۋاپ بەرەتىن، - دەدى ماقسوت قاراباليننىڭ قارىنداسى ادەمى شىلماعامبەتوۆا.
كۇدىكتى بۇعان ۇقساس اڭگىمەنى ەنەسىنىڭ تۋىستارىنا دا ايتقان. جابىرلەنۋشى تىلەكقابىل وتەشقاليەۆكە اپاسى ءناسىپ وتەشقاليەۆادان 7-قاراشا كۇنى اۋديوحابارلاما كەلىپ تۇسكەن. ال تەرگەۋ مالىمەتىنە سايكەس، ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆا 3-قاراشادا كوز جۇمعان. جابىرلەنۋشى تاراپ ول اۋديونىڭ بۇرىن جازىلعان جازبالاردىڭ ءبىرى دەپ ويلايتىنىن ايتتى.
- ناۋرىزدان «مەن وتباسى قۇرامىن، كەرەك كەزدە كومەكتەسە المادىڭدار، ەندى ماعان كەرەكتەرىڭ جوق» دەگەن حابارلاما كەلدى. «مەن وسى جاقتا شاڭىراق كوتەرىپ، اكە-شەشەمدى ءوزىم قارايمىن، مەنى مازالاماڭدار» دەپ تە جازىپ جىبەردى. ناۋرىز سۇلتانمەن كەزدەسكەندە قولىنا قارۋ نە تاياق ۇستاپ باردى دەپ ويلامايمىن. ءوز- ءوزىڭدى قورعاۋ بولسا، ناۋرىزعا 10 رەت پىشاق سالاتىن با ەدى؟ !- دەدى مارقۇم ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ ءىنىسى تىلەكقابىل وتەشقاليەۆ.
مارقۇمداردىڭ تۋىستارى ناۋرىزدىڭ ۆيدەوقوڭىراۋ ارقىلى سويلەسۋدەن باس تارتۋىن، اۋىلداعى مالدىڭ ساتىلىپ جاتقانىن كۇماندى كورىپ، كەيىن ىزدەۋ جۇمىستارىن باستاعان.
بۇگىنگى وتىرىستا مەملەكەت تاراپىنان جاردەماقى مەن زەينەتاقى تولەمدەرى بويىنشا كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى ايتىلدى. ناۋرىز مۇقانعاليەۆكە ماۋسىم ايىنان باستاپ جەلتوقسانعا دەيىن 520 مىڭ تەڭگە كولەمىندە جاردەماقى اۋدارىلعان. ال ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆاعا زەينەتاقى، مەيرامگۇل قاراباليناعا جاردەماقى جەلتوقسان ايى ءۇشىن تولەنگەن. مۇنىڭ كولەمى 255 مىڭ تەڭگەدەن اسادى.
ەرتەڭ سوت پروتسەسى جالعاسادى. جوسپار بويىنشا 26 كۋادەن جاۋاپ الۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قىلمىستىق ىسكە اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى زارەما حاميدۋللينا تورەلىك ەتىپ جاتىر.