جالقاۋلىقپەن كۇرەسۋ قاجەت پە؟ ماماندار نە دەيدى؟
استانا. KAZINFORM - ادەتتە ويىڭدا جۇرگەن ءىستى كەيىنگە شەگەرىپ، سونان سوڭ ءوزىمىزدى جالقاۋلىعىمىز ءۇشىن ايىپتاپ جاتامىز. ءبىراق سوڭعى كەزدە ساراپشىلار جالقاۋلىقتى جاۋ ەمەس، كەرىسىنشە، دۇرىس پايدالانۋعا بولاتىن رەسۋرس رەتىندە قاراستىرۋدى ۇسىنىپ ءجۇر.
سونداي-اق ولار مي جۇمىسىن كۇشتەپ «ىسكە قوسۋ» ءۇشىن كوفەين مەن تاتتىگە تىم اۋەس بولۋدىڭ قاۋىپتى ەكەنىن العا تارتادى.
زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، ادام ميىنىڭ اقپارات سىيىمدىلىعى شامامەن 2,5 ميلليون گيگابايتقا تەڭ. ءتىپتى دەمالىپ وتىرعان كەزدە دە مي سەكۋندىنا 100 مىڭ سوزگە جۋىق اقپاراتتى وڭدەيدى.
2011-جىلدىڭ وزىندە-اق ا ق ش تۇرعىندارى 1986-جىلمەن سالىستىرعاندا بەس ەسە كوپ كونتەنت تۇتىنعان. ال سودان بەرى تاعى ون جىلدان استام ۋاقىت ءوتتى. قازىرگى تاڭدا ميىمىزعا تۇسەتىن اقپارات كولەمىنىڭ قانشالىقتى ارتقانىن ەلەستەتۋ قيىن ەمەس. ونىڭ ۇستىنە، الەم ۇنەمى وزگەرىپ وتىرادى، ال كۇندەلىكتى ءومىرىمىز جاڭا مىندەتتەر مەن شەشىمدەردى تالاپ ەتەدى: جۇمىستا كليەنتكە تىڭ يدەيا ۇسىنۋ، بيزنەستە دۇرىس سەرىكتەس تاڭداۋ، بالانى مەكتەپتەگى مەرەكەگە دايىنداۋ - بۇلاردىڭ ءبارى ادام نازارىن قاجەت ەتەدى.
كوپ جاعدايدا ءبىز كەز كەلگەن ىسكە شىعارماشىلىقپەن قاراعىمىز كەلەدى. الايدا كەيدە وي تۇيىقتالىپ، مي جاڭا يدەيا ۇسىنۋدان «باس تارتادى». بۇل - كومپيۋتەردىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋىنە ۇقساس جاعداي. ويدىڭ انىقتىعى تومەندەيدى، قاجەتتى سوزدەر ەسكە تۇسپەيدى، ال جۋىردا عانا ۇيرەنگەن اقپارات ءبىر ساتتە ۇمىتىلعانداي بولادى.
نەگىزگى تۇجىرىمدار
ينتەللەكت دەڭگەيىنە ەكى نەگىزگى فاكتور اسەر ەتەدى:
گەنەتيكا. جاس ۇلعايعان سايىن ادامنىڭ ويلاۋ قابىلەتىنە تۇقىم قۋالاۋشىلىقتىڭ ىقپالى ارتا تۇسەدى.
ورتا. ادام ءوز قابىلەتىنە ساي ورتا قالىپتاستىرسا، ينتەللەكتىنى دامىتۋعا مۇمكىندىك تۋادى.
قانت پەن كوفەين ميدى جىلدام «وياتۋعا» كومەكتەسەدى جانە قىسقا ۋاقىتقا كرەاتيۆتى ويلاۋدى كۇشەيتەدى. مىسالى، جەدەل برەينشتورم كەزىندە بۇل ءتاسىل ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن. الايدا ولاردى ۇنەمى قولدانۋ زيان: كوفەين مەن قانت تاۋەلدىلىك تۋدىرادى، ال ۋاقىت وتە سول اسەردى الۋ ءۇشىن دوزانى ارتتىرۋ قاجەت بولادى.
جالقاۋلىق - پسيحيكانىڭ قالىپتى رەاكتسياسى. ول ماعىناسىز نەمەسە ىشكى قارسىلىق تۋدىراتىن تاپسىرمالارعا جاۋاپ رەتىندە پايدا بولادى. مۇنداي ساتتەردە ءوزىڭىزدى كىنالاۋدىڭ قاجەتى جوق. كەرىسىنشە، جالقاۋلىقتى قاجەتسىز سۇزگىدەن وتكىزۋ مۇمكىندىگى رەتىندە قابىلداۋعا بولادى.
جالقاۋلىقپەن جۇمىس ىستەۋدىڭ ەكى جولى بار:
نەلىكتەن بەلگىلى ءبىر ءىستى جاساعىڭىز كەلمەيتىنىن انىقتاۋ. بالكىم ول تاپسىرما شىنىمەن دە ماڭىزدى ەمەس شىعار، ەگەر شىنىمەن سولاي بولسا، وندا ودان باس تارتۋعا بولادى.
جالقاۋلىقتى دەمالىس سيگنالى رەتىندە قابىلداۋ. ويدىڭ «ەركىن قىدىرۋى» ميدىڭ پاسسيۆتى رەجيمىن ىسكە قوسادى، ال بۇل كۇيدە ادام جاڭا يدەيالارعا بەيىم كەلەدى.
ادام اعزاسىندا شوعىرلانۋعا جاۋاپ بەرەتىن گورمون - كورتيزول. ونىڭ بەلسەندىلىگى كوبىنە تاڭعى 8:30-10:30 ارالىعىندا جوعارى بولادى. سوندىقتان كۇردەلى تاپسىرمالاردى وسى ۋاقىتتا ورىنداۋ ءتيىمدى. دەگەنمەن ءار ادامنىڭ بيولوگيالىق ىرعاعى ءارتۇرلى، سول سەبەپتى وزىڭىزگە ەڭ قولايلى «التىن ۋاقىتتى» تابۋ ماڭىزدى.
ميعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى قالاي ازايتامىز؟
دۇرىس ۇيقى
ۇيقى - اعزانىڭ تابيعي قالپىنا كەلۋ مەحانيزمى. ۇيقى قانباسا، قاراپايىم شەشىم قابىلداۋدىڭ ءوزى قيىندايدى. كۇنىنە 7-9 ساعات ۇيىقتاۋعا تىرىسىڭىز.
جاڭا نارسەلەردى بايقاپ كورىڭىز
بەيمالىم ارەكەتتەر ميدى سەرگىتىپ، ونىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرادى. ءتىپتى بىرنەشە مينۋت كوزدى جۇمىپ دالىزبەن ءجۇرۋدىڭ ءوزى ويدى جاڭاشا باعىتتاۋعا كومەكتەسەدى.
كوپ مىندەتتى قاتار ورىنداۋدان باس تارتىڭىز
ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە تاپسىرمانۋ ورىنداۋعا ۇمتىلۋ ونىمدىلىكتى تومەندەتىپ، ميدى تەز شارشاتادى. سوندىقتان ميعا جۇكتەمەنى كوبەيتپەي، ءبىر تاپسىرماعا عانا نازار اۋدارۋ الدەقايدا ءتيىمدى.
ۇنەمى دەمالىپ وتىرىڭىز
كۇنى بويى ميعا قىسقا ءۇزىلىس بەرىپ تۇرىڭىز. تابيعاتتى تاماشالاۋ ەڭ جاقسى ءتاسىل، ال مۇمكىندىك بولماسا، تابيعات كورىنىستەرىن ەكراننان قاراۋدىڭ ءوزى كومەكتەسەدى.
قارىم-قاتىناستى ۇزبەڭىز
الەۋمەتتىك بايلانىستار ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن، كوڭىل كۇيدى جانە تانىمدىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرادى.
كۇن ءتارتىبىن قۇرىڭىز
تارتىپسىزدىك ميدى كۇيزەلىسكە تۇسىرەدى. ال ناقتى جوسپار ميعا «ءبارى باقىلاۋدا» دەگەن سيگنال بەرەدى. ءومىرىڭىز قانشالىقتى كۇردەلى بولسا، جوسپار سوعۇرلىم ماڭىزدى.
مايلى تاعام مەن جىلدام كومىرسۋلاردى ازايتىڭىز
مۇنداي تاعامدار ۇيقىشىلدىق تۋدىرادى. ماڭىزدى كەزدەسۋلەر مەن شىعارماشىلىق جۇمىستار الدىندا اۋىر تاماقتان باس تارتقان ءجون.
سۋ ءىشۋدى ۇمىتپاڭىز
سۋ قان اينالىمىن جاقسارتادى. ال الكوگولدەن مۇمكىندىگىنشە اۋلاق بولىڭىز: ول قىسقا ۋاقىتقا ەركىندىك سەزىمىن بەرگەنىمەن، كوگنيتيۆتىك قابىلەتتەردى السىرەتىپ، جۇيكە جاسۋشالارىنا زيان كەلتىرەدى.
el.kz