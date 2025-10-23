جالعىزدىق تۋرالى ءتورت ميف
قوعامدا جالعىز ءومىر سۇرۋگە دەگەن كوزقاراس تۇبەگەيلى وزگەرىپ كەلەدى. بۇرىن «ادام تەك وتباسىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە عانا ءومىر سۇرە الادى» دەگەن تۇسىنىك ۇستەم بولسا، قازىر جەكە ءومىر باستى قۇندىلىقتىڭ ءبىرى، دەپ حابارلايدى امەريكالىق سوتسيولوگ ەريك كلياينەنبەرگتىڭ ەڭبەگى.
1-ميف. ادام جالعىز ءومىر سۇرۋگە بەيىمدەلمەگەن
بۇرىن قوعام جەكە ءومىردى السىزدىكتىڭ بەلگىسى دەپ قابىلدايتىن. ءبىراق بۇگىنگى تاڭدا كوپتەگەن ادامدار جالعىز تۇرۋدى سانالى تۇردە تاڭدايدى. ولار قارىم- قاتىناستان قاشپايدى، تەك جەكە كەڭىستىك پەن ىشكى ۇيلەسىمدىلىكتى باعالايدى.
قازىرگى زاماننىڭ قارقىنى، كاسىبي دامۋ مەن ەركىندىككە ۇمتىلىس ادامنىڭ وزىنە باعىتتالعان ءومىر سالتىن قالىپتاستىردى.
2-ميف. جالعىز ءومىر ءسۇرۋ - ازاپ
جالعىز تۇرۋ مەن جالعىزدىق ءبىر ۇعىم ەمەس. ءبىرىنشىسى - تاڭداۋ، ەكىنشىسى - كۇي. كوپتەگەن ادامدار وزىمەن بولۋدان ءلاززات الادى، ساياحاتتايدى، داميدى، جاڭا ادامدارمەن تانىسادى.
شىن مانىندە، ادام ءوزىن تولىققاندى سەزىنگەن كەزدە عانا باسقالارمەن ۇيلەسىمدى قارىم-قاتىناس ورناتا الادى. سوندىقتان جالعىز ءومىر ءسۇرۋ ازاپ ەمەس، كەيدە ىشكى ەركىندىكتىڭ ەڭ بيىك فورماسى.
3-ميف. جالعىز ادام قوعامعا پايداسىز
كەرىسىنشە، مەگاپوليستەردىڭ جاڭا مادەنيەتى مەن سەرۆيستەرىنىڭ كوبى ءدال سول جەكە ءومىر سۇرەتىن ادامداردىڭ ءومىر سالتىنا بەيىمدەلگەن.
ءبىر كىسىلىك پاتەرلەر، فيتنەس- كلۋبتار، كوفە بارلار، جەتكىزۋ قىزمەتتەرى، بارلىعى دا «سولو ءومىردىڭ» دامۋى ناتيجەسىندە پايدا بولدى. بۇل ادامدار ەكونوميكانىڭ بەلسەندى بولىگى، ءوز ۋاقىتى مەن رەسۋرسىن ءتيىمدى پايدالانادى.
4-ميف. قارتايعاندا ءبارى جالعىزدىقتان قورقادى
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ كوبى قازىر ءوز بەتىنشە ءومىر ءسۇرۋدى تاڭدايدى. ولار ءۇشىن بۇل - تاۋەلسىزدىكتىڭ، ەركىندىكتىڭ جانە ءومىر ساپاسىنىڭ كورسەتكىشى.