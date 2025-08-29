جالعىز تۇراتىن قىزدارعا ارنالعان 7 ماڭىزدى كەڭەس
استانا. KAZINFORM - قوعام دامىعان سايىن جاستاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ سالتى دا وزگەرىپ كەلەدى. بۇگىندە جالعىز تۇرۋدى قالايتىن قىزداردىڭ قاتارى ارتىپ وتىر. بۇل - ءبىر جاعىنان ەركىندىك بولسا، ەكىنشى جاعىنان، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك.
قىزدارعا جالعىز ءومىر ءسۇرۋ ءوز ۋاقىتىن باسقارۋعا، تۇرمىستىق داعدىلاردى مەڭگەرۋگە، قارجىنى رەتتەۋگە، ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا كوپتەگەن مۇمكىندىك بەرەدى. دەگەنمەن ونىڭ ارتىقشىلىقتارىمەن قاتار ءبىرقاتار قيىندىعى دا بار. ەندەشە، وسى ورايدا جالعىز تۇراتىن قىزدارعا ارنالعان كەڭەستەرگە نازار اۋدارايىق.
قاۋىپسىزدىكتى باستى نازاردا ۇستاۋ
جالعىز تۇراتىن قىز ءۇشىن قاۋىپسىزدىك ءبىرىنشى ورىندا تۇرۋى قاجەت. پاتەردىڭ ەسىك قۇلىپتارىن ساپالى ءارى بەرىك تۇرىنە اۋىستىرىپ، قوسىمشا ىشكى قۇلىپ ورناتقان ءجون. كىرەبەرىستە بەينەباقىلاۋ بولماسا، كورشىلەرمەن جاقسى قارىم-قاتىناس ورناتىپ، ءبىر-ءبىرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە نازار اۋدارعان دۇرىس.
بوتەن ادامدارعا ەسىك اشپاڭىز، كۋرەر نەمەسە تەحنيكالىق قىزمەت وكىلدەرى كەلگەن جاعدايدا مىندەتتى تۇردە قۇجاتتارىن سۇراڭىز. ەگەر ءسىزدى مازالايتىن بەلگىسىز قوڭىراۋلار نەمەسە كۇماندى ادامدار بولسا، دەرەۋ پوليتسياعا نەمەسە ءۇيدىڭ كونسەرجىنە حابارلاسۋ كەرەك. قاۋىپسىزدىككە ءمان بەرۋ - جالعىز تۇراتىن قىزدىڭ كۇندەلىكتى ادەتىنە اينالۋى ءتيىس.
قارجىلىق ءتارتىپ پەن جوسپارلاۋ
جالعىز ءومىر سۇرگەندە قارجى ساۋاتتىلىعى ەرەكشە ءرول اتقارادى. اي سايىنعى تابىستى ناقتى جوسپارلاپ، كوممۋنالدىق تولەمدەرگە، ازىق-تۇلىككە جانە باسقا دا تۇرمىستىق قاجەتتىلىكتەرگە الدىن الا قاراجات ءبولۋ كەرەك. ارتىق شىعىننان اۋلاق بولىپ، ءار اي سايىن توتەنشە جاعدايعا ارنالعان شاعىن جيناق قورىن قالىپتاستىرۋ ۇسىنىلادى.
مىسالى، ءۇش ايلىق جالاقى كولەمىندە قارجى جيناپ وتىرۋ قاۋىپسىزدىك جاستىعى ىسپەتتەس. سونداي-اق جالعىز تۇراتىن قىزدار ءۇشىن ونلاين-بانكينگ پەن تولەم كارتالارىن پايدالانۋ ىڭعايلى. بۇل ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە ءارى قارجى قوزعالىسىن قاداعالاۋعا كومەكتەسەدى.
ءۇيدى جايلى ءارى ۇقىپتى ۇستاۋ
ءۇي - ادامنىڭ ەڭ ۇلكەن تىرەگى. جالعىز تۇراتىن قىز ءۇشىن ول ءارى قاۋىپسىز ايماق، ءارى دەمالىس ورنى، ءارى جۇمىس ىستەۋگە قولايلى كەڭىستىك بولۋى ءتيىس. اپتاسىنا كەم دەگەندە ءبىر رەت جالپى تازالىق جاساپ، تۇرمىستىق تەحنيكا مەن قۇرالداردىڭ جارامدىلىعىن تەكسەرگەن ءجون.
تازالىق پەن ءتارتىپ تەك ءۇيدىڭ ءسانىن كەلتىرىپ قانا قويمايدى، سونىمەن بىرگە پسيحولوگيالىق جايلىلىقتى قامتاماسىز ەتەدى. جايلى ءارى جيناقى ءۇي - جالعىز تۇرۋدىڭ باستى ارتىقشىلىعىنىڭ ءبىرى.
سالاۋاتتى تاماقتانۋ
جالعىز تۇرعان كەزدە فاستفۋد پەن دايىن تاعامعا جۇگىرىپ كەتۋ وڭاي. دەگەنمەن بۇل دەنساۋلىققا ۇزاق مەرزىمدە زيانىن تيگىزۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى قاراپايىم ءارى پايدالى اس ءمازىرىن جاساپ، ۇيدە تاماق دايىنداۋعا داعدىلانعان ءجون.
دۇرىس تاماقتانۋ - سىرتقى سۇلۋلىقتى عانا ەمەس، ىشكى دەنساۋلىقتى دا ساقتايدى. كوكونىس، جەمىس-جيدەك، اقۋىزعا باي تاعامداردى كۇندەلىكتى اس مازىرىنە ەنگىزۋ قاجەت.
قوعامدىق ومىرمەن بايلانىستا بولۋ
جالعىز تۇرۋ كەيدە جالعىزدىق سەزىمىن تۋدىرۋى مۇمكىن. بۇل - تابيعي قۇبىلىس. سوندىقتان قوعامنان الشاقتاپ كەتپەۋ وتە ماڭىزدى. دوستارمەن كەزدەسىپ، وتباسىمەن جيى حابارلاسىپ تۇرۋ، ارىپتەستەرمەن جىلى قارىم-قاتىناس ورناتۋ كوڭىل كۇيدى كوتەرەدى.
سونىمەن قاتار بوس ۋاقىتتى ءتيىمدى وتكىزۋ ءۇشىن جاڭا حوببيلەرگە ۋاقىت بولۋگە بولادى. ماسەلەن، سپورتپەن اينالىسۋ، كۋرستارعا قاتىسۋ، شىعارماشىلىقپەن شۇعىلدانۋ ءسىزدىڭ الەۋمەتتىك ورتاڭىزدىڭ كەڭەيۋىنە ىقپال ەتەدى.
ءوزىن-ءوزى دامىتۋ
جالعىز تۇراتىن كەزەڭ - ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا ارنالعان تاپتىرماس مۇمكىندىك. ۋاقىتىڭىزدى كىتاپ وقۋعا، ءتىل ۇيرەنۋگە، كاسىبي داعدىلاردى ارتتىرۋعا نەمەسە ونلاين كۋرستارعا جۇمساڭىز. ءاربىر جاڭا ءبىلىم - بولاشاققا سالىنعان ينۆەستيتسيا.
دەنە شىنىقتىرۋ مەن پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىقتى دا ۇمىتپاعان ءجون. سپورت زالعا بارۋ نەمەسە ۇيدە جاتتىعۋ جاساۋ تەك سىمباتتى ساقتاپ قانا قويماي، ويدى دا سەرگىتەدى.
پسيحولوگيالىق تەپە-تەڭدىك
جالعىز ءومىر ءسۇرۋ كەيدە ەموتسيونالدى تۇرعىدا قيىندىق تۋعىزۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە ءوزىڭىزدى تىڭداي ءبىلۋ، ىشكى سەزىمدەرىڭىزدى باقىلاۋ جانە پسيحولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ماڭىزدى. قاجەت بولعان جاعدايدا پسيحولوگتىڭ كەڭەسىنە جۇگىنۋ - السىزدىك ەمەس، كەرىسىنشە، ءوز-وزىنە قامقورلىق جاساۋدىڭ ءبىر كورىنىسى.