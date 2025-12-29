جالعاس جۇماعۇلوۆتىڭ «ەۋروپالىق UFC» - دەگى تيتۋلدىق جەكپە-جەگى سەنساتسيا جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى جالعاس جۇماعۇلوۆ (18-9) «ەۋروپالىق UFC» دەپ تە اتالاتىن Oktagon ليگاسىندا تيتۋل ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz پورتالى.
جۇماعۇلوۆ چەحيانىڭ پراگا قالاسىندا وتكەن Oktagon 81 تۋرنيرىندە باق سىناستى، وندا ول چەحيالىق بوكسشى داۆيد دۆورجاكپەن (22-6) كەزدەستى. جالعاس بۇل جەكپە-جەكتە ەڭ جەڭىل سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلدىگىن سىناپ كوردى. چەمپيون مارتەبەسىنە قاراماستان، دۆورجاك بۇل جەكپە-جەكتە فاۆوريت بولىپ سانالدى. دەگەنمەن، جۇماعۇلوۆ سەنساتسيا جاساپ، مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسكە جەتتى، قارسىلاسى ءتورتىنشى راۋندقا وتە المادى.
وسىلايشا، جالعاس جۇماعۇلوۆ كاسىبي مانسابىنداعى ون توعىزىنشى جەكپە-جەگىندە جەڭىسكە جەتىپ، Oktagon ليگاسىنىڭ ەڭ جەڭىل سالماقتاعى تيتۋلىن ءساتتى قورعادى، ال داۆيد دۆورجاك كاسىبي MMA دا جەتىنشى رەت جەڭىلىسكە ۇشىرادى.
ەسكە سالساق، جالعاس جۇماعۇلوۆ ماۋسىم ايىندا Oktagon ليگاسىنىڭ چەمپيونى بولدى. وتانداسىمىز تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن گرۋزيالىق بەنو اداميانى (12-9-2) تىزە بۇكتىردى.
قازىرگى كەزدە جالعاس جۇماعۇلوۆ ءتورت سەريالى جەڭىسىمەن ۇزدىكتەردىڭ قاتارىنا ەنگەن. الداعى قارسىلاسىنا كەلەتىن بولساق، داۆيد دۆورجاك قىركۇيەكتەگى جەكپە-جەگىندە يراكتان كەلگەن سپورتشى موحاممەد ءۆاليدتى (8-5) ءبىرىنشى راۋندتا نوكاۋتقا ءتۇسىردى.
ايتا كەتسەك، جالعاس جۇماعۇلوۆ بىلتىر ماۋسىم ايىندا ا ق ش- تىڭ ۆەللينگتون قالاسىندا وتكەن NAGA (سولتۇستىك امەريكا گرەپپلينگ اسسوتسياتسياسى) گرەپپلينگ تۋرنيرىندە جەڭىمپاز اتاندى.