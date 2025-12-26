جالعاس جۇماعۇلوۆ چەحيادا چەمپيوندىق اتاققا تالاسادى
استانا. قازاقپارات - 28 - جەلتوقساندا قازاقستاندىق جالعاس جۇماعۇلوۆ (18-9) Oktagon ليگاسىندا تيتۋلدى ايقاستارىنىڭ ءبىرىن وتكىزەدى. ونى «ەۋروپالىق UFC» دەپ تە اتايدى.
پراگا قالاسىندا وتەتىن Oktagon 81 تۋرنيرىندە وتانداسىمىز چەحيالىق فايتەر داۆيد دۆورجاكپەن شەبەرلىك بايقاسادى. بۇل جەكپە-جەكتە سپورتشىلار جەڭىل سالماقتاعى ليگا چەمپيونى اتاعىن ساراپقا سالادى.
جەكپە-جەكتىڭ تىكەلەي كورسەتىلىمى قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 02:00 دە باستالادى جانە ونى پروموۋشننىڭ رەسمي سايتىنان كورۋگە بولادى.
ەسكە سالساق، جالعاس جۇماعۇلوۆ ماۋسىم ايىندا Oktagon ليگاسىنىڭ چەمپيونى بولدى. وتانداسىمىز تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن گرۋزيالىق بەنو اداميانى (12-9-2) تىزە بۇكتىردى.
قازىرگى كەزدە جالعاس جۇماعۇلوۆ ءتورت سەريالى جەڭىسىمەن ۇزدىكتەردىڭ قاتارىنا ەنگەن. الداعى قارسىلاسىنا كەلەتىن بولساق، دەۆيد دۆورجاك قىركۇيەكتەگى جەكپە-جەگىندە يراكتان كەلگەن سپورتشى موحاممەد ۆاليدتى (8-5) ءبىرىنشى راۋندتا نوكاۋتقا ءتۇسىردى.
ايتا كەتسەك، جالعاس جۇماعۇلوۆ بىلتىر ماۋسىم ايىندا ا ق ش- تىڭ ۆەللينگتون قالاسىندا وتكەن NAGA (سولتۇستىك امەريكا گرەپپلينگ اسسوتسياتسياسى) گرەپپلينگ تۋرنيرىندە جەڭىمپاز اتاندى.