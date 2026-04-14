جالعان پوليتسيا، جالعان بانك: ءتارتىپ ساقشىلارى الاياقتاردىڭ جاڭا ايلاسىن اشكەرەلەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ارقىلى جاسالاتىن ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ جاڭا تۇرلەرىنىڭ تارالۋى تۋرالى ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ سوزىنشە، قاسكويلەر وزدەرىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، بانك سەكتورىنىڭ وكىلدەرى جانە باسقا ۇيىمداردىڭ ماماندارى رەتىندە كورسەتۋ ءۇشىن ۇقساس سۋرەتتەردى، اۋديو جانە بەينەماتەريالداردى جاساۋ مۇمكىندىكتەرىن بەلسەندى تۇردە قولدانىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ازاماتتارعا بەينەقوڭىراۋلار ارقىلى بەلگىسىز تۇلعالار جالعان بەينە مەن داۋىستى پايدالانا وتىرىپ، وزدەرىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى نەمەسە بانكتەردىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى رەتىندە تانىستىراتىن جاعدايلار تىركەلىپ جاتىر.
كۇدىكتى وپەراتسيالاردى انىقتاۋ نەمەسە اقشانىڭ سىرتقا شىعۋ قاۋپى دەگەن سىلتاۋمەن ولار ازاماتتاردى اقشانى شۇعىل تۇردە «قاۋىپسىز شوتتارعا» اۋدارۋعا كوندىرەدى. سونىمەن قاتار رەسمي حابارلامالارعا ۇقساس ەتىپ جالعان حابارلامالار مەن قۇجاتتاردى جىبەرۋ، مەملەكەتتىك ورگاندار نەمەسە قارجى ۇيىمدارى وكىلدەرىمەن بايلانىس ورناتقانداي اسەر قالدىراتىن اۆتوماتتاندىرىلعان سەرۆيستەر مەن چات- بوتتاردى پايدالانۋ فاكتىلەرى دە كەزدەسەدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن بانك قىزمەتكەرلەرى ەشقاشان بەينەقوڭىراۋ ارقىلى اقشا اۋدارۋدى تالاپ ەتپەيتىنىن، قۇپيا مالىمەتتەردى سۇرامايتىنىن جانە تەلەفون ارقىلى قارجىلىق وپەراتسيالار جۇرگىزۋدى ۇسىنبايتىنىن ەسكەرتەدى.
- الاياقتىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بەيتانىس ادامداردىڭ اقشا اۋدارۋعا قاتىستى نۇسقاۋلارىن ورىنداماڭىزدار، جەكە جانە بانك دەرەكتەرىن بەرمەڭىزدەر، سونداي-اق كەلىپ تۇسكەن اقپاراتتى رەسمي دەرەككوزدەر ارقىلى تەكسەرىڭىزدەر. بارلىق الاياقتىق فاكتىلەرى مەن ارەكەتتەرى تۋرالى دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاۋ قاجەت، - دەدى ءى ءى م كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باستىعى بەيبىت ءبىرجانوۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا ينتەرنەت- الاياقتىقتان كەلگەن شىعىن 4,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعانبىز.