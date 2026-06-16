جالعان اككاۋنتتار كوبەيدى: ءى ءى م ازاماتتاردى ساق بولۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ۆەدومستۆو كۇماندى حابارلامالارعا سەنبەۋگە، SMS-كودتاردى، بانك كارتالارىنىڭ دەرەكتەرىن، قۇپياسوزدەر مەن وزگە دە جەكە اقپاراتتى ەشكىمگە بەرمەۋگە كەڭەس بەرەدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتارعا الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى. سوڭعى ۋاقىتتا قاسكويلەر كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى باسشىلارىنىڭ اتى-ءجونى مەن فوتوسۋرەتتەرىن پايدالانىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە جالعان اككاۋنتتار اشىپ جاتىر.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، الاياقتار وزدەرىن لاۋازىمدى تۇلعا، بۇرىنعى ارىپتەس نەمەسە تانىس ادام رەتىندە تانىستىرىپ، ءتۇرلى سىلتاۋمەن شۇعىل تۇردە اقشا اۋدارۋدى نەمەسە قارىز بەرۋدى سۇرايدى.
وسىعان بايلانىستى ءى ءى م ازاماتتاردى قىراعىلىق تانىتۋعا شاقىرادى. ۆەدومستۆو كۇماندى حابارلامالارعا سەنبەۋگە، SMS-كودتاردى، بانك كارتالارىنىڭ دەرەكتەرىن، قۇپياسوزدەر مەن وزگە دە جەكە اقپاراتتى ەشكىمگە بەرمەۋگە كەڭەس بەرەدى. سونداي-اق بەلگىسىز سىلتەمەلەرگە وتپەۋ جانە كۇماندى قوسىمشالاردى ورناتپاۋ قاجەت.
ەگەر اقشا اۋدارۋ تۋرالى ءوتىنىش تۇسسە، ءتىپتى ول تانىس ادامنىڭ اتىنان جىبەرىلسە دە، اقپاراتتىڭ شىنايىلىعىن ءوزىڭىز بىلەتىن بايلانىس ءنومىرى نەمەسە رەسمي ارنالار ارقىلى مىندەتتى تۇردە تەكسەرىڭىز، - دەپ ەسكەرتتى ءى ءى م.