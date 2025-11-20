جالاقىنى بىرنەشە رەت كەشىكتىرسە، جۇمىس بەرۋشىنى قىلمىستىق جازاعا تارتۋعا بولا ما
استانا. KAZINFORM - كەيبىر جاعدايدا جۇمىس بەرۋشىلەر قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەكاقىسىن ۋاقىتىلى تولەمەي نەمەسە ايلاپ كەشىكتىرىپ جاتادى.
وسىنداي جاعدايدا جۇمىسشى بەرۋشىنى مىندەتىن ورىنداماعانى ءۇشىن قىلمىستىق جازاعا تارتۋ مۇمكىندىگى بار ما؟
بۇل ساۋالعا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكسياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەربولات ابۋلحاتين جاۋاپ بەردى.
- جالاقى بويىنشا ەگەر ەڭبەك شارتى جاسالعان بولسا، ارينە تولىق باقىلاۋدا. جالاقى بەرەشەگى پروبلەماسى كوبىنە ەڭبەك شارتى جاسالماعان جاعدايدا تۋىنداپ جاتادى، ياعني جۇمىس ىستەيدى، اقشاسىن تولەمەيدى. دەيتۇرعانمەن جۇمىس بەرۋشىلەردى قىلمىستىق جازاعا تارتۋ بويىنشا قىلمىستىق كودەكستە باپتار بار. جۇمىس بەرۋشى بىرنەشە رەت جالاقى تولەمەي جالتارىپ جۇرگەن جاعدايدا، مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكسياسى وسىنى تەرگەگەن جاعدايدا، ءتيىستى ماتەريالداردى جەرگىلىكتى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا بەرۋ مۇمكىندىگى بار، - دەپ جاۋاپ بەردى ەربولات ابۋلحاتين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قويىلعان سۇراققا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ودان ءارى جەرگىلىكتى ىشكى ىستەر ورگاندارى جۇمىس بەرۋشىنى قىلمىستىق جازاعا تارتۋ بويىنشا ءىستى قاراۋعا الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە ەلىمىزدە 95 كاسىپورىندا ەڭبەك داۋى قارالىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، جىل باسىنان بەرى ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن ساقتاماعان جۇمىس بەرۋشىلەرگە 428 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنعان.