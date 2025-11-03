ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:39, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جالاقى العاندا كوپ ادام جىبەرەتىن ءۇش قاتەلىك

    استانا. قازاقپارات - تومەندە ادامدار ءجيى جىبەرەتىن ءۇش باستى قاتەلىك پەن ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنى جازىلعان.

    айлық
    فوتو: Kazinform

    اي سايىن جالاقى تۇسكەندە، كوپشىلىگىمىز ءوزىمىزدى ەركىن سەزىنىپ، ءبىراز «دەمالۋعا» مۇمكىندىك بەرەمىز. ءبىراق ءدال وسى ءسات - قارجىلىق ءتارتىپ سىنالاتىن ۋاقىت. تومەندە ادامدار ءجيى جىبەرەتىن ءۇش باستى قاتەلىك پەن ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنى جازىلعان.

    1. بارلىعىن بىردەن جۇمساۋ

    كوپ ادام جالاقى تۇسكەن كۇنى-اق شىعىندارىن جوسپارسىز باستايدى - تاماق، كيىم، سىيلىق، قىمبات كافەلەر. ءبىر اپتا وتپەي، كارتا بوساپ قالادى.
    نە ىستەۋ كەرەك:
    جالاقى تۇسكەن بويدا 50/30/20 قاعيداسىن ۇستانىڭىز:

    50% - مىندەتتى تولەمدەر مەن قاجەتتىلىكتەرگە،

    30% - قالاۋلار مەن دەمالىسقا،

    20% - جيناق نەمەسە ينۆەستيتسياعا.

    2. جيناق ەسەبىن بولەك اشپاۋ

    بارلىق اقشانى ءبىر كارتامەن ۇستاۋ - ءجيى كەزدەسەتىن قاتەلىك. اقشا كوزگە كورىنىپ تۇرسا، ونى جۇمساۋ ازعىرۋى دا جوعارى.
    نە ىستەۋ كەرەك:
    بانك قوسىمشاسىنان بولەك ەسەپشوت اشىپ، ءار ايدا بەلگىلى ءبىر سومانى اۆتوماتتى تۇردە سول شوتقا اۋدارىپ وتىرىڭىز. بۇل - ءوز-ءوزىڭىزدى «ماجبۇرلەۋدىڭ» ءتيىمدى ءتاسىلى.

    3. ۇساق شىعىنداردى ەلەمەۋ

    كۇن سايىنعى كوفە، تاكسي نەمەسە جەڭىل تاماق - ءبارى از سياقتى كورىنەدى، ءبىراق اي سوڭىندا ۇلكەن سوماعا اينالادى.
    نە ىستەۋ كەرەك:
    ءبىر اپتا بويى بارلىق ۇساق شىعىندى جازىپ كورىڭىز. قايدا اقشا كەتىپ جاتقانىن ناقتى كورگەن سوڭ، قاجەتسىز نارسەلەردى قىسقارتۋ جەڭىلدەيدى.

    جالاقى - تەك تابىس ەمەس، قارجىلىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ مۇمكىندىگى. كىم ءوز اقشاسىن دۇرىس باسقارا السا، سول ادام ەرتەڭگى تۇراقتىلىقتىڭ ىرگەسىن بۇگىن قالايدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار