جالاقى العاندا كوپ ادام جىبەرەتىن ءۇش قاتەلىك
تومەندە ادامدار ءجيى جىبەرەتىن ءۇش باستى قاتەلىك پەن ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنى جازىلعان.
اي سايىن جالاقى تۇسكەندە، كوپشىلىگىمىز ءوزىمىزدى ەركىن سەزىنىپ، ءبىراز «دەمالۋعا» مۇمكىندىك بەرەمىز. ءبىراق ءدال وسى ءسات - قارجىلىق ءتارتىپ سىنالاتىن ۋاقىت. تومەندە ادامدار ءجيى جىبەرەتىن ءۇش باستى قاتەلىك پەن ولاردان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنى جازىلعان.
1. بارلىعىن بىردەن جۇمساۋ
كوپ ادام جالاقى تۇسكەن كۇنى-اق شىعىندارىن جوسپارسىز باستايدى - تاماق، كيىم، سىيلىق، قىمبات كافەلەر. ءبىر اپتا وتپەي، كارتا بوساپ قالادى.
نە ىستەۋ كەرەك:
جالاقى تۇسكەن بويدا 50/30/20 قاعيداسىن ۇستانىڭىز:
50% - مىندەتتى تولەمدەر مەن قاجەتتىلىكتەرگە،
30% - قالاۋلار مەن دەمالىسقا،
20% - جيناق نەمەسە ينۆەستيتسياعا.
2. جيناق ەسەبىن بولەك اشپاۋ
بارلىق اقشانى ءبىر كارتامەن ۇستاۋ - ءجيى كەزدەسەتىن قاتەلىك. اقشا كوزگە كورىنىپ تۇرسا، ونى جۇمساۋ ازعىرۋى دا جوعارى.
نە ىستەۋ كەرەك:
بانك قوسىمشاسىنان بولەك ەسەپشوت اشىپ، ءار ايدا بەلگىلى ءبىر سومانى اۆتوماتتى تۇردە سول شوتقا اۋدارىپ وتىرىڭىز. بۇل - ءوز-ءوزىڭىزدى «ماجبۇرلەۋدىڭ» ءتيىمدى ءتاسىلى.
3. ۇساق شىعىنداردى ەلەمەۋ
كۇن سايىنعى كوفە، تاكسي نەمەسە جەڭىل تاماق - ءبارى از سياقتى كورىنەدى، ءبىراق اي سوڭىندا ۇلكەن سوماعا اينالادى.
نە ىستەۋ كەرەك:
ءبىر اپتا بويى بارلىق ۇساق شىعىندى جازىپ كورىڭىز. قايدا اقشا كەتىپ جاتقانىن ناقتى كورگەن سوڭ، قاجەتسىز نارسەلەردى قىسقارتۋ جەڭىلدەيدى.
جالاقى - تەك تابىس ەمەس، قارجىلىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ مۇمكىندىگى. كىم ءوز اقشاسىن دۇرىس باسقارا السا، سول ادام ەرتەڭگى تۇراقتىلىقتىڭ ىرگەسىن بۇگىن قالايدى.