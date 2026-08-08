جالاڭداعان جالىنمەن ەندى قۇلتەمىرلەر كۇرەسەدى
استانا.قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىندا ءوندىرىس نىساندارىنان شىققان ءورتتى سوندىرەتىن روبوت قولدانىسقا ەندى.
جوعارى تەمپەراتۋراعا ءتوزىمدى تەحنيكا قاۋىپتى ايماقتاردا ءتىلسىز جاۋدى قاشىقتان اۋىزدىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. "بۇل قۇتقارۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى"، - دەيدى ماماندار.
ديلناز تۇرعازىيەۆا، ءتىلشى:
- ءورت ءسوندىرۋ روبوتى وسى پۋلت ارقىلى قاشىقتان باسقارىلادى. بۇل - تەحنيكانىڭ باستى ەرەكشەلىگى. سەبەبى ءورت ءقاۋىپتى ايماقتا بولعان جاعدايدا قۇتقارۋشىلاردىڭ ورنىنا روبوت جىبەرىلىپ، ەڭ قاتەرلى جۇمىستى وسى تەحنيكا اتقارادى. وپەراتور قۇرىلعىنا 700 مەتر قاشىقتىقتان باعىتتايدى. روبوتتىڭ الدىڭعى بولىگىنە كامەرا ورناتىلعان. ونىڭ كومەگىمەن ماماندار ءورت وشاعىن باقىلاپ، سۋ نەمەسە كوبىك شاشادى. روبوتتىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 10 شاقىرىم. سۋ بۇركۋ قاشىقتىعى 100 مەتردەن اسادى. سالماعى 480 كەلى، ال جۇك كوتەرگىشتىگى 200 كەلىگە دەيىن جەتەدى.
اسلان بوتابايەۆ، پاۆلودار وبلىسى ت ج د ءورت ءسوندىرۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى:
- بۇل وتاندىق ءونىم. مۇناي ساقتاۋ قويمالارى، جانارماي ساقتاۋ، گاز ءسۇيىوتىقتارى، اسكەري قارۋ-جاراق جارىلعان جاعدايدا جەكە قۇرامدى جىبەرمەس ءۇشىن وسى تەحنيكانى جىبەرىپ سوندىرەمىز. جەلتوقسان ايىنان باستاپ سىناقتان ءوتتى. قازىر سەرتيفيكاتتاندىرىلدى. قازىر جاۋىنگەرلىك ەسەپتە تۇر.
ەلدە 2 مىڭنان استام ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكاسى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قاتارىندا ءورت ءسوندىرۋ اۆتوكولىكتەرى، ورمان-پاترۋلدىك كەشەندەر، تراكتورلار، دروندار مەن موتوپومپالار بار. ءورت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن سيفرلىق شەشىمدەردىڭ دە ءرولى ارتقان .
داستان تىلەكتەسوۆ، ق ر تج م ورتكە قارسى قىزمەت كوميتەتى باسقارماسىنىڭ اعا ينجەنەرى:
- احۋالدى ورتالىعىمىز بار. مينيسترلىكتىڭ جۇرەگى دەسەك تە بولادى. بارلىق اقپارات رەسپۋبليكا كولەمىندە جەتكىزىلىپ، باسقارماشىلىق شەشىم قابىلداۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. بەينەمونيتورينگ جۇيەلەرى، عارىشتىق-سپۋتنيكتىك باسقارۋ جۇيەلەرى ءبىزدىڭ سالادا كەڭىنەن قولدانىلادى.
قازىر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىندە 200 دەن اسا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى بار. ونىڭ 150 دەن استامى جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن. ولار تابيعي ءورت، سۋ تاسقىنى سىندى توتەنشە جاعدايلاردا قولدانىلادى.
اۆتورلارى: ديلناز تۇرعازىيەۆا، مارات ديحانبايەۆ