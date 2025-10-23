Jaguar Land Rover گە جاسالعان كيبەرشابۋىل شىعىنى 2,5 ميلليارد دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - تامىز ايىنىڭ سوڭىندا اۆتوكولىك ءوندىرۋشى Jaguar Land Rover (JLR) كومپانياسىنا جاسالعان كيبەرشابۋىل سالدارىنان كەلگەن شىعىن شامامەن 1,9 ميلليارد فۋنت ستەرلينگتى (2,53 ميلليارد ا ق ش دوللارى) قۇرادى.
بۇل - ۇلى بريتانيا تاريحىنداعى ەكونوميكالىق سالدارى ەڭ اۋىر كيبەرشابۋىل، دەپ حابارلايدى kazinform BBC اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى Cyber Monitoring Centre (CMC) ساراپشىلارى مالىمدەدى. شابۋىلدان كەيىن JLR كومپانياسىنىڭ بۇكىل الەم بويىنشا IT جۇيەلەرى ىستەن شىعىپ، ءوندىرىس بەس اپتا بويى توقتاپ قالدى. ال بۇل كەلەڭسىزدىك جەتكىزۋ جۇيەسىنىڭ بارىنە اسەر ەتتى. جالپى العاندا بەس مىڭعا جۋىق كومپانيا زارداپ شەكتى، ال تولىق قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىنان ەرتە بولمايدى دەپ بولجانۋدا.
زالالدىڭ جارتىسىنان استامىن JLR ءدىڭ ءوزى كوتەرمەك - بۇل ءوندىرىستىڭ توقتاپ قالۋىنان بولعان شىعىن مەن قالپىنا كەلتىرۋ شارالارىنا جۇمسالاتىن قاراجات. قالعان بولىگى جەتكىزۋشىلەر مەن جەرگىلىكتى ەكونوميكاعا تۇسەتىن اۋىرتپالىق رەتىندە باعالانىپ وتىر.
كومپانيا CMC باعالاۋلارىنا تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتقان، الايدا ءوندىرىستىڭ بىرتىندەپ قايتا جاندانعانىن راستادى.
ساراپشىلار بۇل وقيعانى بۇكىل بيزنەس ءۇشىن دابىل قاعارلىق بەلگى دەپ اتاپ ءوتتى جانە سەنىمدى كيبەرقاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ كورسەتىپ وتىر.
ايتا كەتسەك، Jaguar Land Rover تاۋلىگىنە 1000 نان استام كولىك شىعارادى. كومپانيانىڭ زاۋىتتارى ۇلى بريتانياداعى سوليحالل جانە حەيلۆۋد قالالارىندا ورنالاسقان، قوزعالتقىش ءوندىرىسى ۆۋلۆەرحەمپتوندا جۇرگىزىلەدى. سونداي-اق كومپانيانىڭ سلوۆاكيا، قىتاي جانە ۇندىستاندا كاسىپورىندارى بار. Jaguar Land Rover ءۇندىستاندىق Tata Motors كومپانياسىنا تيەسىلى.
JLR گە جاسالعان كيبەرشابۋىل - بيىل ۇلى بريتانيادا تىركەلگەن العاشقى ءىرى حاكەرلىك وقيعا ەمەس. كوكتەمدە M- S پەن Co-op دۇكەندەر جەلىلەرى دە كيبەرشابۋىلعا ۇشىراعان. سونداي-اق ايگىلى Harrods امبەباپ دۇكەنى دە حاكەرلەردىڭ نىساناسىنا اينالدى.