جاعى سىنعان سارباز: ءىس نەمەن اياقتالعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - وتارداعى اسكەري بولىمدە جاۋىنگەرلىك بورىشىن وتەپ جۇرگەندە، سوققىعا جىعىلىپ، جاعى سىنعان سارباز ەسبول قاپار ىسىندەگى كۇدىكتى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلدى.
بۇل جونىندە باس اسكەري پروكۋراتۋراسى رەسمي ساۋالىمىزعا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
- الماتى گارنيزونى اسكەري سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن، ە. ق. قاپاردىڭ جاعى سىنۋى دەرەگى بويىنشا گۆاردەيسك گارنيزونىنداعى 21450 اسكەري ءبولىمىنىڭ ساربازى ق. ءا. الدابەرگەن ق ر قىلمىستىق كودەكسى 440-بابىنىڭ 2-1-بولىگى بويىنشا (اسكەري قىزمەتشىلەر اراسىندا باعىنىشتىلىق قاتىناستار بولماعان كەزدە ولاردىڭ اراسىنداعى ءوزارا قارىم-قاتىناستاردىڭ جارعىلىق قاعيدالارىن بۇزىپ، دەنساۋلىققا اۋىرلىعى ورتاشا زيان كەلتىرىلىپ جاسالعان ءىس-ارەكەت) كىنالى دەپ تانىلىپ، جابىرلەنۋشى ە. ق. قاپارمەن ءوزارا تاتۋلاسۋىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس ق ك- ءنىڭ 68-بابى 1-بولىگىمەن وندىرىستەن قىسقارتىلىپ، كىنالى قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتان بوساتىلعان، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
دەگەنمەن، باس اسكەري پروكۋراتۋراسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل فاكتىگە بايلانىستى تاعى ءبىر قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
- سونىمەن قاتار، ق ر ءى ءى م وڭتۇستىك وڭىرلىك اسكەري تەرگەۋ باسقارماسى گۆارديا بولىمىمەن جانە گۆاردەيسك گارنيزونى اسكەري پوليتسيا بولىمىمەن اسكەري قىزمەتشىلەرگە قاتىستى ق ك- ءنىڭ 451-بابىنا (بيلىكتى اسىرا پايدالانۋ) جانە ق ك- ءنىڭ 440-بابى (اسكەري قىزمەتشىلەر اراسىندا باعىنىشتىلىق قاتىناستار بولماعان كەزدە ولاردىڭ اراسىنداعى ءوزارا قارىم-قاتىناستاردىڭ جارعىلىق قاعيدالارىن بۇزۋ) بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءىس بويىنشا ءتيىستى تەرگەۋ امالدارى مەن ساراپتامالار جۇرگىزىلىپ، قازىرگى تاڭدا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسىپ كەلەدى. قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە دەرەكتەرى جاريا ەتىلۋگە جاتپايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقيعانىڭ ءمان جايىن تولىق جازعانبىز. زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى تاراتقان اقپاراتقا ساي، ونى سەرجانت تەمىرمەن ۇرىپ، جاعىن سىندىرعان. الايدا سەرجانتتىڭ ءوزى مۇنى جوققا شىعارىپ، جاراقات العان سارباز ءوزى سەكىلدى قاتارداعى جاۋىنگەرمەن توبەلەسكەنىن ايتقان ەدى.
ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وسى وقيعاعا بايلانىستى ءۇش كوماندير مەن ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن ءمالىم ەتتى.
ال كۇدىكتى رەتىندە جابىرلەنۋشىنىڭ بورىشتاسى ايىپتالىپ، ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلاعان ەدىك.
سونىمەن قاتار، اسكەردە جاعى سىنعان سارباز باسقا بولىمگە اۋىستىرىلدى.