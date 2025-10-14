جاڭعاق كىمگە پايدالى جانە ولاردى قالاي تۇتىنعان ءجون
استانا. KAZINFORM - ەرتەدەن-اق جاڭعاق اقىل مەن كۇشتىڭ ازىعى سانالعان. ەجەلگى دارىگەرلەر سەرگەك ءارى ويى انىق بولۋ ءۇشىن ءاردايىم ءبىر ۋىس جاڭعاق الىپ ءجۇرۋدى ۇسىنعان.
قازىرگى عىلىم دا بۇل پىكىردى راستايدى: جاڭعاق - اعزاعا قاجەتتى پايدالى زاتتاردىڭ ناعىز قويماسى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ونىڭ قۇرامىنداعى اقۋىزدار، جاسۇنىق (كلەتچاتكا)، قانىقپاعان مايلار، دارۋمەندەر مەن مينەرالدار جۇرەك پەن قان تامىرلارىن، جۇيكە جۇيەسىن جانە يممۋنيتەتتى قورعاۋعا كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار جاڭعاق - جولدا، جۇمىستا نەمەسە ۇيدە جەۋگە ىڭعايلى تاعام، ونى كۇندەلىكتى اس مازىرىنە دە وڭاي قوسۋعا بولادى.
جاڭعاقتىڭ ادام اعزاسىنداعى ءرولى
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جاڭعاقتى تۇراقتى تۇردە تۇتىنۋ - اتەروسكلەروز، ەكىنشى تيپتەگى قانت ديابەتى جانە سەمىزدىك قاۋپىن ازايتادى. ونىڭ قۇرامىنداعى ومەگا-ماي قىشقىلدارى جۇرەكتى قورعايدى، انتيوكسيدانتتار قارتايۋدى باياۋلاتادى، ال جاسۇنىق اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتادى.
كەشيۋ
كەشيۋ - جۇيكە جۇيەسى مەن بۇلشىقەتكە قاجەت ماگنييگە، سونداي-اق يممۋنيتەتتى نىعايتاتىن تەمىر مەن مىرىشقا باي. ونىڭ جۇمساق ءدامى اسپازدار اراسىندا ەرەكشە تانىمال. ەڭ پايدالى ءتۇرى - شيكى نەمەسە ازداپ قۋىرىلعان كەشيۋ.
كۇندىك مولشەرى - شامامەن 30 گرام. كەشيۋدى كوكونىس سالاتىنا، تۇزدىققا نەمەسە دەسەرتكە قوسۋعا بولادى - تاعامنىڭ ءدامى دە، پايداسى دا ارتا تۇسەدى. بۇل جاڭعاق قاتتى ەمەس، سوندىقتان شايناۋى قيىن ادامدارعا دا قولايلى. تەك تۇز نەمەسە دامدەۋىش قوسىلعان دايىن قاپتامالى ونىمدەردى ەمەس، تابيعي، قوسپاسىز ءتۇرىن تاڭداعان ءجون.
جەرجاڭعاق
بوتانيكالىق تۇرعىدان جەرجاڭعاق بۇرشاق تۇقىمداسىنا جاتادى، ءبىراق قۇرامىنا قاراي ول ناعىز جاڭعاقتارمەن تەڭ. وندا وسىمدىك اقۋىزى مول، سوندىقتان ەتتى از تۇتىناتىن ادامدار ءۇشىن وتە پايدالى. سونىمەن بىرگە، جەرجاڭعاق قۇرامىندا قان تۇزۋگە قاجەتتى فولي قىشقىلى مەن جاسۋشالاردى قورعاۋعا كومەكتەسەتىن انتيوكسيدانتتار بار.
الايدا ونىڭ ءبىر كەمشىلىگى - كۇشتى اللەرگەن بولۋى. كەي ادامدارعا وتە از مولشەرى دە رەاكسيا تۋدىرا الادى. سونداي-اق دۇرىس ساقتالماعان جەرجاڭعاق كوگەرىپ، باۋىرعا زيان افلاتوكسيندەر تۇزەدى.
سوندىقتان جەرجاڭعاقتى مۇقيات تاڭداۋ قاجەت: ءيىسى بوتەن بولماۋى كەرەك، ءتۇسى اشىق، بەتىندە قارا داقتار مەن جارىقتار بولماۋى ءتيىس. ەڭ جاقسى نۇسقا - قابىعىنداعى نەمەسە ۆاكۋۋمدى قاپتاماداعى جەرجاڭعاق. تۇزدالعان، ارزان ارالاس قوسپالاردان باس تارتقان ءجون. ەڭ پايدالىسى - ازداپ قۋىرىلعان، ەش قوسپاسىز ءتۇرى.
ميندال
ميندال جۇرەك پەن قان تامىرلارىن قورعاپ، «جامان» حولەستەريندى تومەندەتەدى. سونداي-اق سۇيەكتەر ءۇشىن ماڭىزدى كالتسي مەن فوسفورعا باي. ديابەت نەمەسە گيپەرتونياسى بار ادامدارعا دا قولايلى تاعام.
ميندالدى بوتقاعا، سمۋزيگە، ءتاتتى تاعامدارعا قوسۋعا بولادى. ودان جاسالعان وسىمدىك ءسۇتى - لاكتوزا تۇتىنبايتىندار ءۇشىن تاماشا بالاما. ودان ادامدار سورپا دا جاسايدى.
گرەك جاڭعاعى
گرەك جاڭعاعىنىڭ ميعا ۇقسايتىن ءپىشىنى كەزدەيسوق ەمەس - ول راسىمەن ەستە ساقتاۋ مەن زەيىندى ارتتىرادى. ومەگا-3 ماي قىشقىلدارى مي قىزمەتىن جاقسارتىپ، قان تامىرلارىن نىعايتادى. كۇنىنە نەبارى 4-5 دانا جەتكىلىكتى. ونى سالاتقا، سوۋسقا نەمەسە ءۇي نان-توقاشتارىنا قوسۋعا بولادى. تەك ارتىق جەپ قويماڭىز - بۇل جاڭعاقتىڭ مايلىلىعى جوعارى.
فۋندۋك
فۋندۋك - جۇرەك پەن تەرى ساۋلىعىنا پايدالى ە دارۋمەنى مەن كاليدىڭ جاقسى كوزى. ول اقۋىز بەن تەمىرگە باي، سوندىقتان بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن ادامدارعا وتە پايدالى. فۋندۋكتى شيكى كۇيىندە دە، قۋىرىلعان نە پاستا تۇرىندە دە جەۋگە بولادى.
فيستاشكا
فيستاشكا - قان تامىرلارىنىڭ دوسى. ول حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتىپ، تامىرلاردىڭ سەرپىندىلىگىن ارتتىرادى جانە قان قىسىمىن رەتتەيدى. كلەتچاتكاسى اسقورىتۋدى جاقسارتادى، ال ەرەكشە ءدامى ونى ەڭ سۇيىكتى تىسكەباسارلاردىڭ بىرىنە اينالدىرعان. ەڭ پايدالى ءتۇرى - تۇزسىز جانە بوياۋسىز فيستاشكا. كۇنىنە ءبىر ۋىس جەتكىلىكتى.
برازيليا جاڭعاعى
بۇل جاڭعاق سەلەننىڭ ەڭ باي كوزى. سەلەن - يممۋندىق جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىنا، گورمونداردىڭ تۇزىلۋىنە جانە زات الماسۋعا قاتىساتىن اسا ماڭىزدى ەلەمەنت. سونىمەن قاتار ونىڭ قۇرامىنداعى سەلەن مەن ە دارۋمەنى تەرى مەن شاشتىڭ ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
الايدا مولشەرىن شامادان تىس ارتتىرۋعا بولمايدى: سەلەن تىم كوپ مولشەردە پايدالانۋ اعزاعا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. كۇنىنە 1-2 دانا جەتكىلىكتى - بۇل ەرەسەك ادامعا قاجەتتى سەلەن مولشەرىن تولىق وتەيدى.
قورىتىندى
جاڭعاقتاردى كۇندەلىكتى مازىرگە وڭاي ەنگىزۋگە بولادى. تۇرلەرىن الماستىرىپ، كۇن سايىن ازداپ (ءبىر ۋىس شاماسىندا) جەۋ جەتكىلىكتى. تەك ولاردىڭ كالورياسى جوعارى ەكەنىن ۇمىتپاڭىز - مولشەردى باقىلاۋ ماڭىزدى.