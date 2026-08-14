جابىرلەنۋشى تاراپ وزدەرى ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسىن ايتتى: نۇراي سەرىكبايدىڭ وتباسى سوت ۇكىمى تۋرالى
شىمكەنت. KAZINFORM - شەرحان ايماحانعا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعاننان كەيىن نۇراي سەرىكبايدىڭ وتباسى سوت ۇكىمىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ءىس بويىنشا الداعى جوسپارىن ايتتى.
قازا تاپقان قىزدىڭ تۋىستارى وسى ۋاقىت ىشىندە ماتەريالدىق وتەماقى ماسەلەسىن باستى ماقسات ەتپەگەنىن جەتكىزدى. ولار ءۇشىن باستىسى - سوتتالعان ادامنىڭ بوستاندىققا قايتا شىقپاۋىن كوزدەگەن جازا بولعان.
ۇكىم جاريالانعاننان كەيىن نۇرايدىڭ اناسى كوز جاسىنا ەرىك بەرىپ، ويىن ارەڭ جەتكىزدى. وتباسى كۇتكەن ءومىر بويعى جازا تاعايىندالعانىمەن، قىزىنان ايىرىلعان انا ءۇشىن ەشبىر جازا ونىڭ ورنىن تولتىرا المايدى.
- بۇدان باسقا جازا جوق. ول ءومىر بويىنا سوتتالىپ، ەندى بوستاندىققا شىقپاۋى كەرەك. ءبىراق مۇنداي جازاعا دا ول لايىق ەمەس، ويتكەنى ول ءالى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر، - دەدى نۇرايدىڭ اناسى.
مارقۇمنىڭ اعاسى سۇلتان وتباسى اۋەل باستان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى تالاپ ەتكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، قىزدىڭ قازا بولعانىنان كەيىنگى سەگىز اي تەرگەۋگە، دالەلدەر جيناۋعا جانە سوت پروتسەسىنە ارنالدى. وتباسى ءۇشىن باستى ماسەلە ماتەريالدىق وتەماقى ەمەس، سوتتىڭ ءادىل شەشىمى بولعان.
- ماتەريالدىق ماسەلەلەردى ەكىنشى ورىنعا قويامىز. ەڭ باستىسى - ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى. ءبىز ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى وسى بولدى. ارينە، ءدال وسىنداي جازا تاعايىندالادى دەپ كۇتتىك. ماقساتىمىزعا جەتتىك. ءبىراق الدا اپەللياتسيا بار، كەيىن كاسساتسيا بولۋى مۇمكىن. ءبىز وعان مىندەتتى تۇردە دايىندالامىز، - دەدى سۇلتان.
ءىستىڭ ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتا قارالۋى اياقتالعانىمەن، وتباسى قۇقىقتىق كۇرەس اياقتالدى دەپ ەسەپتەمەيدى. ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق. نۇرايدىڭ تۋىستارى قورعاۋ تاراپىنىڭ ۇكىمگە شاعىمدانۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرىپ وتىر.
سۇلتان سوت تاعايىنداعان وتەماقى وتباسى ءۇشىن نەگىزگى ماسەلە بولماعانىن تاعى دا ايتتى.
- ءبىز ءۇشىن اقشا باستى ماسەلە ەمەس. ەڭ ماڭىزدىسى - ونىڭ بوستاندىققا شىقپاۋى، - دەدى مارقۇمنىڭ اعاسى.
سۇلتان اناسىنىڭ سوت شەشىمىن قالاي قابىلداعانىن دا ايتىپ بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىم جاريالانعاننان كەيىن اناسى ونىڭ زاڭدىق ءمانىن بىردەن ۇعىنا الماعان.
- انام بولعان جاعدايدى ازىرگە تولىق تۇسىنگەن جوق، وعان ءبارىن زاڭ تۇرعىسىنان ءتۇسىندىرۋ كەرەك. ءبىراق ول، ارينە، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالادى دەپ كۇتتى. ءبارىمىز وسىعان ءۇمىت ارتتىق جانە وسىنداي شەشىمگە دايىندالدىق. ءبىز ءۇشىن ەڭ باستىسى - كۇش-جىگەرىمىزدىڭ زايا كەتپەگەنى، - دەدى ول.
سۇلتان ۇكىم جاريالانعان كەزدە شەرحان ايماحاننىڭ ارەكەتىن ارنايى باقىلاعانىن جەتكىزدى. مارقۇمنىڭ اعاسىنىڭ سوزىنشە، سوت ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداعان كەزدە ول ەشقانداي رەاكسيا تانىتپاعان.
- مەن وعان ادەيى قاراپ وتىردىم. ەشقانداي ەموتسيا جوق. ول ءوزىنىڭ ءىسىن تۇسىنبەيدى جانە مۇلدەم مويىندامايدى. ءتىپتى كىناسىن سەزىنبەيدى، - دەدى سۇلتان.
جۋرناليستەر نۇرايدىڭ تۋىستارىنا قايعىلى جاعدايدان كەيىن شەرحان ايماحاننىڭ وتباسى كەشىرىم سۇرادى ما دەپ ساۋال قويدى. سۇلتاننىڭ ايتۋىنشا، ولار شىنايى كەشىرىم سۇراماعان.
- ولار بىزدەن شىن نيەتىمەن كەشىرىم سۇرامادى. ەڭ باسىندا ءبىر رەت كەلدى، ولاردى ءبىزدىڭ تۋىستارىمىز قارسى الدى. الايدا شىنايى كەشىرىم ايتىلعان جوق، - دەدى ول.
شەرحان ايماحان ۇكىم جاريالانار الدىندا سوڭعى ءسوزىن سويلەگەن بولاتىن. ول نۇرايدىڭ اتا-اناسى مەن اعالارىنان كەشىرىم سۇراپ، بولعان جاعدايعا وكىنەتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، كىسى ولتىرگەن ءساتى ەسىندە جوق.
ۇكىمدى ءادىل دەپ سانايمىن- ادۆوكات
جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ وكىلى ايانحان وماروۆ سوت شەشىمىن زاڭدى، وبەكتيۆتى جانە ءادىل دەپ باعالادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىم شىعارىلعانعا دەيىن بىرنەشە اي بويى جۇمىس جۇرگىزىلىپ، جابىرلەنۋشى تاراپ دالەلدەردى جيناۋعا جانە ولاردى پروتسەسسۋالدىق تۇرعىدان بەكىتۋگە كۇش سالعان.
- ۇكىم زاڭدى، وبەكتيۆتى ءارى ءادىل شىعارىلدى دەپ سانايمىن. بۇل - ءبىزدىڭ ەڭبەگىمىزدىڭ ناتيجەسى. جەتى-سەگىز اي بويى وسىعان قول جەتكىزۋگە، شەرحان ايماحاننىڭ كىناسىن دالەلدەۋگە تىرىستىق، - دەدى ايانحان وماروۆ.
سونىمەن قاتار ادۆوكات ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ شەشىمىن ازىرگە ءىس بويىنشا سوڭعى نۇكتە دەپ ساناۋعا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. تاراپتارعا اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋ ءۇشىن 15 تاۋلىك بەرىلگەن.
- ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق. ءار تاراپتىڭ 15 كۇن ىشىندە اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋگە قۇقىعى بار. مەنىڭ ويىمشا، سوڭعى نۇكتەنى اپەللياتسيالىق ساتىداعى سوت قويادى. ويتكەنى قورعاۋ تاراپى سوت ۇكىمىمەن كەلىسپەيدى، سوندىقتان اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋى مۇمكىن، - دەدى ادۆوكات.
ازاماتتىق تالاپ پەن مورالدىق زيان ءۇشىن بەلگىلەنگەن وتەماقى مولشەرىنە قاتىستى وماروۆ جابىرلەنۋشى تاراپ سوت شەشىمىنىڭ بۇل بولىگىنە شاعىمدانا ما، جوق پا، ازىرگە ناقتى ايتا المايتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل ماسەلە بويىنشا قازىر ناقتى ەشتەڭە ايتا المايمىن. نۇرايدىڭ وتباسىمەن كەڭەسۋىم قاجەت. جالپى، ءوز باسىم ۇكىمگە كوڭىلىم تولادى، - دەدى ايانحان وماروۆ.
قورعاۋ تاراپى ۇكىمدى زەردەلەيدى
شەرحان ايماحاننىڭ قورعاۋ تاراپى سوت شەشىمىمەن تولىق كەلىسپەيتىنىن مالىمدەدى. ادۆوكاتتار ۇكىم ءماتىنىن العاننان كەيىن ونىمەن تانىسىپ، اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋ ماسەلەسىن شەشەدى.
- ۇكىممەن ءىشىنارا كەلىسپەيمىز. ۇكىمدى زەردەلەپ، اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋ ماسەلەسىن شەشەمىز، - دەدى شەرحان ايماحاننىڭ ادۆوكاتى ەسبولات قۇرمانبايەۆ.
وسىلايشا، قىلمىستىق ءىستىڭ ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتا قارالۋى اياقتالدى، الايدا سوت پروتسەسى اپەللياتسيالىق ساتىدا جالعاسۋى مۇمكىن.
نۇرايدىڭ وتباسى ءۇشىن 13-تامىزداعى باستى ناتيجە - تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، تەرگەۋ باستالعاننان بەرى تالاپ ەتىپ كەلگەن شەرحان ايماحانعا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنىڭ تاعايىندالۋى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 13-تامىزدا شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى شەرحان ايماحاندى نۇراي سەرىكبايدى اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەنى، ونى كۇشتەپ اكەتكەنى جانە اڭدىعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى.
قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جيىنتىعى بويىنشا شەرحان ايماحان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلىپ، جازاسىن قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىنىڭ جوعارى قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە وتەيتىن بولدى.
سوت سونداي-اق جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ازاماتتىق تالابىن ءىشىنارا قاناعاتتاندىردى. ايماحاننان مورالدىق زيان ءۇشىن 25 ميلليون تەڭگە جانە ادۆوكات قىزمەتىنە جۇمسالعان شىعىن رەتىندە 5 ميلليون تەڭگە ءوندىرىلدى. ماتەريالدىق زالالدى وتەۋ تۋرالى تالاپ قاراۋسىز قالدىرىلىپ، وتباسىنىڭ بۇل تالاپپەن ازاماتتىق سوت ءىسىن جۇرگىزۋ تارتىبىمەن جۇگىنۋ قۇقىعى ءتۇسىندىرىلدى.