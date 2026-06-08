KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاڭبىر، قاتتى ىستىق: الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 9، 10، 11-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Осень Күз пасмурно дождь бұлтты жаңбыр
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتەدى. سوندىقتان اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى: جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەيبىر جەرلەردە بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن.

    9-11-ماۋسىمدا سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، 11-ماۋسىمدا وڭتۇستىك-شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.

    كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى:

    ەلىمىزدىڭ باتىسىندا 27+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى؛

    سولتۇستىگىندە 17+28+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛

    سولتۇستىك-شىعىستا، ورتالىقتا اپتاپ بەتى قايتىپ، 25+33+ گرادۋس بولادى؛

    وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا 27+35+ گرادۋس بولادى؛

    شىعىستا 32+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    قوعام اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور