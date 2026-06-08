جاڭبىر، قاتتى ىستىق: الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 9، 10، 11-ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتەدى. سوندىقتان اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى: جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەيبىر جەرلەردە بۇرشاق تا جاۋۋى مۇمكىن.
9-11-ماۋسىمدا سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، 11-ماۋسىمدا وڭتۇستىك-شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى.
كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى:
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا 27+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى؛
سولتۇستىگىندە 17+28+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى؛
سولتۇستىك-شىعىستا، ورتالىقتا اپتاپ بەتى قايتىپ، 25+33+ گرادۋس بولادى؛
وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا 27+35+ گرادۋس بولادى؛
شىعىستا 32+39+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.