    19:30, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    جاڭبىر، قار: قازاننىڭ باسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2، 3، 4-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    дождь, ливень, лужа, погода, ауа райы, жанбыр, автомобиль, көлік, светофор
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن قار جاۋادى، كوكتايعاق بولادى. 2-3-قازان كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىس بولىگىندە قاتتى جاۋىن-شاشىن جاۋادى. تەك قازاقستاننىڭ باتىسىندا اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق بولادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.

    باتىس ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى: تۇندە 2-13 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 20-25 گرادۋسقا دەيىن.

    رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا تۇندە 1-9 گرادۋس اياز بولسا، كۇندىز 5-20 دان 10-23 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    سولتۇستىك ايماقتاردا تۇندە 7 گرادۋستان 3 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، كۇندىز نەگىزىنەن 3-13 گرادۋس جىلى بولادى.

    ورتالىقتا تۇندە 8 گرادۋستان 2 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز نەگىزىنەن 5-18 گرادۋس جىلى بولادى.

    وڭتۇستىك ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى: تۇندە 2-10 گرادۋس جىلى، كۇندىز 15-25 گرادۋس جىلى.

