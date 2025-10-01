جاڭبىر، قار: قازاننىڭ باسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2، 3، 4-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاڭبىر مەن قار جاۋادى، كوكتايعاق بولادى. 2-3-قازان كۇندەرى رەسپۋبليكانىڭ شىعىس جانە وڭتۇستىك-شىعىس بولىگىندە قاتتى جاۋىن-شاشىن جاۋادى. تەك قازاقستاننىڭ باتىسىندا اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق بولادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
باتىس ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى: تۇندە 2-13 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 20-25 گرادۋسقا دەيىن.
رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا تۇندە 1-9 گرادۋس اياز بولسا، كۇندىز 5-20 دان 10-23 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سولتۇستىك ايماقتاردا تۇندە 7 گرادۋستان 3 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، كۇندىز نەگىزىنەن 3-13 گرادۋس جىلى بولادى.
ورتالىقتا تۇندە 8 گرادۋستان 2 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز نەگىزىنەن 5-18 گرادۋس جىلى بولادى.
وڭتۇستىك ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى: تۇندە 2-10 گرادۋس جىلى، كۇندىز 15-25 گرادۋس جىلى.