جاڭبىر، قار، كوكتايعاق: 2-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ ءوتۋى اسەر ەتىپ، جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار) بولادى. كۇندىز ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر مەن قار) كۇتىلەدى. تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جەلدىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولۋى ىقتيمال.
ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى.
شىعىستا، جامبىل وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، الماتىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىكتە، قىزىلوردا قالاسىنىڭ ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
قىزىلوردادا، وڭتۇستىكتە، باتىستا، تۇركىستاننىڭ ءشولدى ايماقتارىندا، باتىستا، جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، الماتىنىڭ سولتۇستىگىندە وتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 14 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعانبىز.