ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:56, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    جاڭبىر مەن قار: ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 7، 8، 9-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Ауа райы, жаңбыр, найзағай
    Фото: freepik

    الداعى كۇندەرى ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق بولادى. تەك رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى.

    ەل اۋماعىندا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى. ال وڭتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرادى.

    تۇندە سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 1-7 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال كۇندىز 4-16 گرادۋس جىلى بولادى.

    شىعىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 3-11 گرادۋس جىلى بولادى.

    قالعان وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار