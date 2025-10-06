22:56, 06 - قازان 2025 | GMT +5
جاڭبىر مەن قار: ءۇش كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 7، 8، 9-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز، اشىق بولادى. تەك رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى.
ەل اۋماعىندا جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى. ال وڭتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
تۇندە سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 1-7 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال كۇندىز 4-16 گرادۋس جىلى بولادى.
شىعىس وڭىرلەردە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 3-11 گرادۋس جىلى بولادى.
قالعان وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.