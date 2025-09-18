ق ز
    09:07, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    جاڭبىر، جەل، بۇرشاق: الداعى ءۇش كۇننىڭ كۇن رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م 18-19-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، وڭتۇستىك سيكلون جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەر رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە اسەرىن ساقتايدى - نايزاعايمەن بىرگە جاڭبىر جاۋادى. 18-19-قىركۇيەكتە رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا نوسەر جاڭبىر، كۇشتى جەل، بۇرشاق كۇتىلەدى. تەك باتىستا جانە سولتۇستىك- باتىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانادى، سولتۇستىك- باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا تۇنگى جانە تاڭعى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى: باتىستا تۇنگى تەمپەراتۋرا 5-13 گرادۋستان 10-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى، كۇندىز 22-28 گرادۋستان 18-23 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى.

    سولتۇستىك- باتىستا تۇندە 1-10 گرادۋس جىلى، ايماقتىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى، كۇندىز 18-25 گرادۋس جىلى.

    سولتۇستىكتە تۇندە 2-10 گرادۋس جىلى، باتىس پەن سولتۇستىك ايماقتاردا 2 گرادۋس ۇسىك، كۇندىز 14-20 گرادۋسدان 17-23 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.

    ورتالىقتا تۇندە 5-11 گرادۋس جىلىدان 0-8 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى، باتىس پەن سولتۇستىك ايماقتاردا 2  گرادۋس ۇسىك، كۇندىز 10-18 گرادۋستان 15-25 گرادۋس جىلىعا دەيىن كوتەرىلەدى.

    شىعىستا تۇندە 2-13 گرادۋس جىلى، كۇندىز 15-23 گرادۋستان 10-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى.

    وڭتۇستىكتە تۇندە 7-15 گرادۋس جىلى، كۇندىز 20-28 گرادۋس جىلى، وڭتۇستىك- شىعىستا تۇندە 8-14 گرادۋس جىلى، كۇندىز 15-25 گرادۋس جىلى.

     

