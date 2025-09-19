ق ز
    جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى: 19-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م 19-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگى بۇرىنعىسىنشا وڭتۇستىك سيكلوننىڭ ىقپالىندا بولىپ، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.

    - ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، سولتۇستىك- شىعىس پەن ورتالىقتا بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. تەك رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىس انتيسيكلونىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىك- شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا تۇمان كۇتىلەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە 2- گرادۋس اياز بولادى. ال الماتىدا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 18+20+  گرادۋس، جەلدىڭ جىلدامدىعى 3-8م/س.

    جەتىسۋ وبلىسىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ماڭعىستاۋ، قوستاناي وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.

     

     

