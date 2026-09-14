KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى: الداعى 3 كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا.قازاقپارات - «قازگيدرومەت» 15-17 -قىركۇيەك كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Қазақстанның 15 өңірінде жаңбыр жауып, жел күшейеді
    Фото: pixabay

    سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا، سونداي- اق وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا اۋا رايى تۇراقسىز بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيەدى.

    16-قىركۇيەكتەن باستاپ باتىس تسيكلونىنىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە جاۋىن-شاشىن جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانعان. ال 17-قىركۇيەكتە جەكەلەگەن اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.

    قازاقستاننىڭ قالعان اۋماعىندا انتيتسيكلوننىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.

    كۇندىز ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ +20+27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    سونىمەن قاتار رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى باتىستا +19+30 ° گرادۋسقا، شىعىستا +18+25 گرادۋسقا، وڭتۇستىك- شىعىستا +22+28 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    بۇعان دەيىن سينوپتيكتەرى كۇز مەزگىلىنە ارنالعان كونسۋلتاتيۆتىك اۋا رايى بولجامىن ۇسىنعان بولاتىن.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور