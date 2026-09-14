جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى: الداعى 3 كۇنگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى
استانا.قازاقپارات - «قازگيدرومەت» 15-17 -قىركۇيەك كۇندەرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى مەن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىنىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا، سونداي- اق وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا اۋا رايى تۇراقسىز بولادى. جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، جەل كۇشەيەدى.
16-قىركۇيەكتەن باستاپ باتىس تسيكلونىنىڭ اسەرىنەن ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە جاۋىن-شاشىن جانە جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانعان. ال 17-قىركۇيەكتە جەكەلەگەن اۋدانداردا قاتتى جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
قازاقستاننىڭ قالعان اۋماعىندا انتيتسيكلوننىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى.
كۇندىز ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ +20+27 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
سونىمەن قاتار رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى باتىستا +19+30 ° گرادۋسقا، شىعىستا +18+25 گرادۋسقا، وڭتۇستىك- شىعىستا +22+28 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
بۇعان دەيىن سينوپتيكتەرى كۇز مەزگىلىنە ارنالعان كونسۋلتاتيۆتىك اۋا رايى بولجامىن ۇسىنعان بولاتىن.