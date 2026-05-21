    قازاقستاندا 21-22-مامىردا كۇن رايى كۇرت قۇبىلىپ، ۇسىك پەن جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ 21-22-مامىردا كۇتىلەتىن اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋى جانە قاۋىپتى مەتەورولوگيالىق قۇبىلىستار تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتتەرى بويىنشا داۋىلدى ەسكەرتۋلەر ساقتالادى. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.

    жаңбырлы Алматы
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كارتا-سحەماسى ق ر ت ج م اناليتيكتەرى دايىندادى.

    مامانداردىڭ بولجامىنشا، 21-مامىردا قوستاناي وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 3-8 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىككە دەيىن، كۇندىز 13-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 3 گرادۋس ۇسىك ساقتالادى.

    قوستاناي قالاسىندا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 6-8، كۇندىز 16-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى.

    21-مامىردا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 2-7 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ باتىسىندا 2 گرادۋس ۇسىككە دەيىن، كۇندىز 10-15 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 3 گرادۋس ۇسىك ساقتالادى.

    پەتروپاۆلدا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 4-6 گرادۋس جىلىعا دەيىن، كۇندىز 11-13 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە 1-3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    21-مامىردا اقمولا وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 13-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    استانا قالاسىندا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 15-17 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    كوكشەتاۋدا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 13-15 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى.

    21-مامىردا پاۆلودار وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 13-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە 3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    پاۆلوداردا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 15-17 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    21-مامىردا قاراعاندى وبلىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 15-20 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى. 22-مامىردا تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 1 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.

    قاراعاندىدا 21-مامىردا اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز 15-17 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەۋى كۇتىلەدى.

    22-مامىردا اباي وبلىسىنىڭ تۇندە سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 2-7 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىككە دەيىن، كۇندىز 13-18 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى.

    22-مامىردا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 1-6، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 9 گرادۋس جىلى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىككە دەيىن، كۇندىز 10-15، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 18، شىعىسىندا 7 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى.

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور