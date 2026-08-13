جامبىلدا بىرنەشە جىل بويى ىزدەۋدە جۇرگەن 9 قىلمىسكەر ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا ءبىر ايدىڭ ىشىندە ىزدەۋدەگى 25 ادام تابىلىپ، 9 قىلمىسكەر قۇرىقتالدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى كەيىنگى ءبىر اي ىشىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءىز-ءتۇسسىز جوعالعان 25 ادامنىڭ جۇرگەن جەرىن انىقتادى. ولاردىڭ بارلىعى جاقىندارىمەن قاۋىشتى.
سونىمەن قاتار جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ىزدەۋدە جۇرگەن 9 قىلمىسكەر ۇستالدى. ولاردىڭ اراسىندا الاياقتىق، ەسىرتكى جانە ۇرلىق قىلمىستارىن جاساعان ازاماتتار بار. كەيبىرى بىرنەشە جىل بويى ىزدەۋدە بولعان.
ودان بولەك، پروباتسيالىق باقىلاۋدان جالتارعان ادامداردى دا ىزدەپ، انىقتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى وسىنداي مىندەتتەمەدەن جالتارعان 12 ادام تابىلدى.
ۇستالعانداردىڭ ءارقايسىسى جاساعان قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرى ءۇشىن زاڭ الدىندا جاۋاپ بەرەدى.