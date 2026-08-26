جامبىلدا 9 بالاسىنا اليمەنت تولەمەگەن اكەگە قاتىستى سوت شەشىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا سوت 9 بالانىڭ اكەسىنەن تابىسىنىڭ جارتىسىن اليمەنت رەتىندە ءوندىردى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تۇرار رىسقۇلوۆ اۋداندىق سوتى 9 كامەلەتكە تولماعان بالانى اسىراۋعا اليمەنت ءوندىرىپ الۋ تۋرالى تالاپ قويۋ ارىزى بويىنشا ازاماتتىق ءىستى قارادى.
تالاپ قويۋ ارىزعا سايكەس، جاۋاپكەر بالالاردىڭ زاڭدى اكەسى بولعانىمەن، وتباسىمەن بىرگە تۇرمايدى جانە ولاردى ولاردى كۇتىپ-باعۋعا ماتەريالدىق كومەك كورسەتپەيدى. تاراپتار ءالى رەسمي تۇردە نەكەدە بولعانىنا قاراماستان، ولار بىرنەشە ايدان بەرى بىرگە تۇرمايدى.
تالاپ قويۋشى جاۋاپكەردەن بالالار كامەلەتكە تولعانعا دەيىن ونىڭ تابىسى مەن وزگە دە كىرىسىنەن بارلىق تۇرلەرىنەن %50 مولشەرىندە اليمەنت ءوندىرىپ الۋدى سۇرادى. ءىس ماتەريالدارى مەن دالەلدەمەلەردى زەرتتەپ، سوت مالىمدەلگەن تالاپتاردىڭ نەگىزدىلىگى تۋرالى قورىتىندىعا كەلدى.
سوت تاراپتاردىڭ وتباسىلىق جانە ماتەريالدىق جاعدايىن، سونداي-اق اتا-انالاردىڭ كامەلەتكە تولماعان بالالارىن اسىراۋ مىندەتىن ەسكەردى. سوت بۇيرىعىمەن ارىز قاناعاتتاندىرىلدى.
- جاۋاپكەردەن 2026 -جىلعى تامىزدان باستاپ كامەلەتكە تولعانعا دەيىن 9 بالانى اسىراپ-باعۋعا اي سايىن تابىسىنىڭ جانە وزگە دە كىرىسىنەن 1/2 بولىگى ءوندىرىلدى. سونىمەن قاتار، جاۋاپكەردەن مەملەكەت كىرىسىنە مەملەكەتتىك باج ءوندىرىلدى. سوت اكتىسى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.