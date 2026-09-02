جامبىل وبلىسىنداعى قوقىس جاشىگىنەن جاڭا تۋعان نارەستە تابىلدى
استانا. KAZINFORM - دارىگەرلەر جاڭا تۋعان قىزدىڭ جاعدايىن باقىلاۋعا الدى، ال پوليتسيا اناسىن ىزدەپ، بالانى تاستاۋعا نە سەبەپ بولعانىن انىقتاۋعا تىرىسىپ جاتىر.
وقيعا قورداي اۋدانىنداعى گۆارديا گارنيزونى اۋماعىندا بولدى. قوقىس جاشىگىنەن جاڭا تۋعان نارەستە تابىلدى. نارەستە بىردەن مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. پوليتسيا سونىمەن بىرگە بالانى دۇنيەگە اكەلگەن ايەلدى ىزدەپ، وقيعانىڭ قالاي بولعانىن انىقتاۋعا كىرىستى.
- پوليتسيا جاڭا تۋعان بالانىڭ باسىن قاتەرگە تىگىپ، تاستاپ كەتۋ بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. بالانىڭ اناسىنىڭ كىم ەكەنىن جانە وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن ءبىرقاتار تەرگەۋ جانە جەدەل شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىر نارەستەنىڭ جاعدايى تۇراقتى، ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.
بۇعان دەيىن پەتروپاۆلدا ءتورت ايلىق تاستاندى ءسابي وبلىستىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.