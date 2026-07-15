جامبىل وبلىسىندا كۋرەر ينتەرنەت-الاياقتارعا كومەكتەستى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى الماتى قالاسىندا ينتەرنەت-الاياقتارعا كومەكتەستى دەگەن كۇدىكپەن 22 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى قىلمىستىق سحەمانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ تاپسىرماسىمەن كۋرەر قىزمەتىن اتقارىپ، بانك كارتالارى مەن ۇيالى تەلەفونداردى تاسىمالداعان، سونداي-اق بانكوماتتار ارقىلى قولما-قول اقشا شەشۋمەن اينالىسقان.
- الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، كۇدىكتى 2026-جىلعى ءساۋىر ايىنان باستاپ بانك كارتالارى مەن تەلەفونداردى جەتكىزۋمەن اينالىسقان. تەرگەۋ بارىسىندا وسى كەزەڭدە ونىڭ بىرنەشە رەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس جەرلەرگە شىعىپ، قازاقستان ازاماتتارىنىڭ بانك كارتالارىن ينتەرنەت-الاياقتىقپەن اينالىساتىن قىلمىستىق توپتىڭ قۇرامىنا كىرۋى مۇمكىن انىقتالماعان تۇلعالارعا تاپسىرعانى بەلگىلى بولدى، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.
كۇدىكتىنى ۇستاۋ كەزىندە ودان بەس ۇيالى تەلەفون جانە ەكىنشى دەڭگەيدەگى ءتۇرلى بانكتەرگە تيەسىلى 13 بانك كارتاسى تاركىلەنگەن. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، كارتا يەلەرى ولاردى اقشالاي سىياقى ءۇشىن ءوز ەركىمەن پايدالانۋعا بەرگەن.
اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
- پوليتسيا ازاماتتاردى بانك كارتالارىن، ولاردىڭ دەرەكتەمەلەرىن جانە ۇيالى قۇرىلعىلارىن بوگدە ادامدارعا بەرمەۋگە، سونداي-اق بانك شوتتارىن پايدالانۋ نەمەسە اقشا اۋدارىمدارىن جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى «جەڭىل تابىس» تابۋدى ۇسىناتىن كۇماندى ۇسىنىستارعا كەلىسپەۋگە شاقىرادى. مۇنداي ارەكەتتەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعۋى مۇمكىن،- دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆو.