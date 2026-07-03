جامبىل وبلىسىندا ارىپتەسىنىڭ ءۇيىن ەكى رەت توناعان ايەل سوتتالدى
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ارىپتەسىنىڭ كىلت جاسىرعان جەرىن ەستىپ، ونىڭ ۇيىنەن ەكى مارتە التىن اشەكەيلەرىن ۇرلاپ كەتكەن.
وقيعا 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە جامبىل اۋدانىنداعى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە باستالعان. مۇعالىمگە اعاسى كەلىپ، ءۇيىنىڭ كىلتىن سۇراعان. ايەل كىلتتىڭ قاي جەرگە جاسىرىلعانىن ايتىپ بەرەدى. بۇل اڭگىمەنى ارىپتەسى كەزدەيسوق ەستىپ قالادى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ءۇي يەسىنىڭ كەشكە دەيىن جۇمىستا بولاتىنىن بىلگەن ارىپتەسى سىلتاۋ ايتىپ جۇمىس ورنىنان شىعىپ كەتەدى. ول جاسىرىلعان كىلتتى تاۋىپ، ارىپتەسىنىڭ ۇيىنە كىرىپ، التىن القا مەن ساقينانى ۇرلاپ كەتكەن.
العاشقى ۇرلىق كەزىندە ودان ەشكىم ەشكىم كۇماندانباعان. وسىنى پايدالانعان ايەل اراعا بىرنەشە كۇن سالىپ الگى ۇيگە تاعى كەلىپ، سول تاسىلمەن ىشكە كىرىپ، التىن القا مەن بىلەزىكتى الىپ كەتكەن.
الايدا كوپ ۇزاماي ول ۇستالىپ، سوتقا تارتىلدى. ايەلگە وزگەنىڭ ۇيىنە زاڭسىز كىرىپ، بىرنەشە رەت ۇرلىق جاساعان دەگەن ايىپ تاعىلدى. ونىڭ كىناسى جابىرلەنۋشى مەن كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارىمەن دالەلدەندى.
پروكۋرور سوتتان وعان 3 جىل 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى. سوتتالۋشى ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، جاساعان ىسىنە وكىنەتىنىن ايتىپ، ايىپتاۋمەن كەلىستى.
جابىرلەنۋشى سوتتا كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن تولىق وتەلگەنىن جانە بۇرىنعى ارىپتەسىنە ەشقانداي تالابى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
سوت ايىپتالۋشىنىڭ كىناسىن مويىنداۋى، وكىنۋى جانە ونىڭ كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار ەكەنىن ەسكەردى. ناتيجەسىندە ايەل كىنالى دەپ تانىلىپ، 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. الايدا ونىڭ قىزى 14 جاسقا تولعانعا دەيىن جازا وتەۋ مەرزىمى 3 جىلعا كەيىنگە شەگەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا 50 گە جۋىق ۇرلىق جاساعان التى قىلمىستىق توپ ۇستالدى.