جامبىل وبلىسىندا الكوگول ساتقان دۇكەن يەسىنە 3 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل سالىندى
تاراز. KAZINFORM - قوعامدىق ءتارتىپتى نىعايتۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا جامبىل وبلىسىنىڭ بايزاق اۋدانىندا «الكوگولسىز اۋىل» باستاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، اۋدان پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن، سونداي-اق اقساقالدار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ قولداۋىمەن اباي، بازارباي جانە بايزاق اۋىلدارىندا الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ساتۋ تولىعىمەن توقتاتىلدى.
سونىمەن قاتار الكوگول اينالىمى سالاسىنداعى زاڭنامانىڭ ساقتالۋىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. زاڭناما تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن ا ق ب ت ك-نىڭ 200-بابىمەن 25 ادام اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى.
ماسەلەن، بايزاق اۋداندىق سوتىنىڭ 2026 -جىلعى 26-اقپانداعى قاۋلىسىمەن ءىرى سۋپەرماركەتتەردىڭ ءبىرى تاۋلىكتىڭ تىيىم سالىنعان ۋاقىتىندا الكوگولدىك ونىمدەردى ساتقانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، ا ق ب ك-نىڭ 200-بابى بويىنشا 432 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل سالىپ، ليتسەنزياسىنىڭ قولدانىلۋىن ءبىر اي مەرزىمگە توقتاتا وتىرىپ، اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى.
الايدا ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەرگە قاراماستان، رەيدتىك ءىس-شارالار بارىسىندا ليتسەنزيا توقتاتىلعان كەزەڭدە الكوگولدىك ونىمدەردى ساقتاۋ فاكتىسى انىقتالدى.
پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىسى بويىنشا كاسىپورىن ا ق ب ت ك-نىڭ 282-بابىنىڭ 1-بولىگىنىڭ 7) تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، ليتسەنزيادان ايىرا وتىرىپ، 3 ميلليون تەڭگەدەن استام مولشەردە ايىپپۇل تۇرىندە اكىمشىلىك جازاعا تارتىلدى.
قابىلدانعان شارالار ماس كۇيىندە جاسالعان قىلمىستار سانىنىڭ 73,4 پايىزعا تومەندەۋىنە ىقپال ەتتى.
پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى الكوگولدىك ونىمدەردىڭ اينالىمى سالاسىنداعى زاڭنامانىڭ تالاپتارىن مۇلتىكسىز ساقتاۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، جامبىل وبلىسىندا 56 اۋىلدىڭ تۇرعىندارى الكوگولسىز ءومىر سالتىنا كوشتى. بۇل باستاما وڭىردەگى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق پەن قىلمىس دەڭگەيىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
اباي وبلىسىندا ىشىمدىكتەن باس تارتقان اۋىلدار سانى 30-عا جەتتى.