جامبىل وبلىسىندا اكىمشىلىك داۋلاردىڭ ۇشتەن ءبىرى سوت ورىنداۋشىلارىنا قاتىستى
استانا. kazinform - جامبىل وبلىسىندا اكىمشىلىك سوتتارعا تۇسكەن ءاربىر ءۇشىنشى تالاپ-ارىز سوت شەشىمدەرىنىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ ارەكەتىنە قاتىستى بولعان.
جىلدىڭ العاشقى 6 ايىندا ءوڭىردىڭ اكىمشىلىك سوتتارىنا بارلىعى 657 ءوتىنىش تۇسكەن. ونىڭ 28,9 پايىزى سوت ورىنداۋشىلارىنا قاتىستى شاعىمدارعا تيەسىلى. ودان كەيىنگى ورىندا جەر داۋلارى - 12,6 پايىز، وزگە داۋلار - 12,3 پايىز، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا قاتىستى ماسەلەلەر - 11,1 پايىز جانە تۇرعىن ءۇي داۋلارى - 7 پايىز.
الايدا تالاپ-ارىزدىڭ بەرىلۋى سوتتىڭ ءىستى مىندەتتى تۇردە قارايتىنىن بىلدىرمەيدى. ەسەپتى كەزەڭدە 346 تالاپ-ارىز قايتارىلعان. ونىڭ 184 جاعدايىندا تالاپ-ارىزدى قايتارۋدى ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ وزدەرى سۇراعان. تاعى 92 ءوتىنىش اكىمشىلىك سوت ءىسىن جۇرگىزۋ تارتىبىمەن قارالۋعا جاتپاعان.
قالعان سەبەپتەردىڭ باسىم بولىگى پروتسەستىك سيپاتتا بولعان. ون سەگىز تالاپ قويۋشى مىندەتتى سوتقا دەيىنگى تارتىپتەن وتپەگەن. ون ادام ءىستى قاراۋعا قۇزىرەتى جوق سوتقا جۇگىنگەن. ال 19 ادام بەلگىلەنگەن مەرزىمدى وتكىزىپ الىپ، ونى قالپىنا كەلتىرە الماعان.
سونىمەن قاتار 13 تالاپ-ارىزعا تالاپ قويۋشىنىڭ اتىنان وكىلدىك ەتۋگە قۇقىعى جوق ادامدار قول قويعان. تاعى ەكى جاعدايدا مەملەكەتتىك باج تولىق كولەمدە تولەنبەگەن.