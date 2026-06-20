جامبىل وبلىسىندا 56 اۋىل ىشىمدىكتەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا 56 اۋىلدىڭ تۇرعىندارى الكوگولسىز ءومىر سالتىنا كوشتى. بۇل باستاما وڭىردەگى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق پەن قىلمىس دەڭگەيىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
جۋىردا وڭىردە «الكوگولسىز اۋىل» اتتى جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا اياقتالدى. وندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرىمەن بىرگە ەلدى مەكەندەرگە بارىپ، تۇرعىندارمەن كەزدەسىپ، ەسەپتە تۇرعان ازاماتتاردى جانە ساۋدا نۇكتەلەرىن تەكسەردى.
پوليتسەيلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي رەيدتەردىڭ ماقساتى - تەك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ ەمەس، الكوگول اسەرىنەن ءجيى تۋىندايتىن تۇرمىستىق جانجالدار مەن قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋ.
ءتورت كۇن ىشىندە پروفيلاكتيكالىق ەسەپتە تۇرعان 1676 ادام تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تەكسەرىلدى. ولاردىڭ ىشىندە 268 ادام شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعان، 477 ادام الكوگولدى شامادان تىس تۇتىناتىندار قاتارىندا، سونداي-اق 173 قاۋىپ توبىنداعى وتباسى بار.
سونىمەن قاتار پوليتسيا زاڭسىز الكوگول ساتۋ فاكتىلەرىن تەكسەرىپ، 13 بۇزۋشىلىقتى انىقتادى.
جالپى رەيد بارىسىندا 167 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى. ونىڭ باسىم بولىگى قوعامدىق ورىندارداعى تارتىپكە قاتىستى بولدى: الكوگول ءىشۋ نەمەسە ماس كۇيدە ءجۇرۋدىڭ 145 جاعدايى تىركەلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جامبىل وبلىسىندا 56 اۋىل الكوگولدەن باس تارتقان. بۇل تاجىريبە اسىرەسە قورداي اۋدانى مەن تۇرار رىسقۇلوۆ اتىنداعى اۋداندا كەڭ تارالعان. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى بۇل تاجىريبەنى بۇكىل وڭىردە كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وسىعان دەيىن قىزىلوردادا ىشىمدىكسىز اۋىلدار سانى 47-گە جەتكەنى تۋرالى حابارلادىق.