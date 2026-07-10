جاھاندىق تۇراقسىزدىققا قاراماستان قازاقستان ەكونوميكاسى ءوسىمىن ساقتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەكونوميكاسى الداعى ەكى جىلدا دا ءوسىم كورسەتەدى.
مۇنداي بولجام ازيا دامۋ بانكىنىڭ (ا د ب) Asian Development Outlook 2026 بايانداماسىنىڭ شىلدە ايىنداعى جاڭارتىلعان شىعارىلىمىندا جاريالاندى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حابارلادى.
ا د ب باعالاۋىنشا، قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى (ج ءى و) 2026 جانە 2027 -جىلدارى 4,5 پايىزعا وسەدى. بانك مۇنى الەمدىك ەنەرگەتيكا نارىعىنداعى تۇراقسىزدىققا، گەوساياسي شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىنە جانە وڭىردەگى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ باياۋلاپ، ينفلياتسيانىڭ ارتۋىنا قاراماستان ەل ەكونوميكاسىنىڭ تۇراقتىلىعىمەن بايلانىستىرادى.
باياندامادا 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا ازيانىڭ دامۋشى ەلدەرىندەگى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك جوعارى ىشكى سۇرانىستىڭ ارقاسىندا تۇراقتى دەڭگەيدە ساقتالعانى ايتىلعان. بۇل رەتتە ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى مەن تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىسكە بايلانىستى جەتكىزۋ تىزبەگىنە ءتۇسىپ وتىرعان قىسىم ءالى دە جالعاسىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ا د ب قازاقستانداعى ينفلياتسيا الداعى جىلدارى بىرتىندەپ تومەندەيدى دەپ بولجايدى. بانك دەرەگىنشە، تۇتىنۋ باعالارىنىڭ ءوسىمى 2026 -جىلى 10,4 پايىز بولسا، 2027 -جىلى 9,5 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى.
سونىمەن بىرگە، ازيا دامۋ بانكى ازيا مەن تىنىق مۇحيتى وڭىرىندەگى دامۋشى ەلدەرگە قاتىستى ەكونوميكالىق ءوسىم بولجامىن 2026 -جىلعا 4,9 پايىزعا دەيىن تومەندەتتى. سوعان قاراماستان، ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ وسۋىنە ىشكى سۇرانىستىڭ تۇراقتىلىعى قولداۋ كورسەتىپ وتىرعانى جانە ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ شارىقتاۋ كەزەڭىنەن كەيىن ىسكەرلىك بەلسەندىلىك بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستاعانى اتاپ وتىلگەن.
بانك ماماندارى ءوڭىر ەكونوميكاسىنا تونەتىن نەگىزگى قاۋىپ-قاتەرلەر قاتارىندا گەوساياسي شيەلەنىستىڭ كۇشەيۋىن، الەمدىك قارجى جاعدايىنىڭ قاتايۋىن، شيكىزات باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىن جانە جاھاندىق ساۋداداعى بەلگىسىزدىكتىڭ ساقتالۋىن اتادى.
قازاقستان ەكونوميكاسى 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا 4,2 پايىزعا وسكەن.