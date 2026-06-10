جاپپاي ورمان وتاۋ ەبولا دەرتىن قوزدىرىپ وتىر - عالىمدار
استانا. قازاقپارات - عالىمدار ەبولا ىندەتىنىڭ جيىلەۋىن افريكاداعى جاپپاي ورمان كەسۋمەن بايلانىستىردى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ ءۇشىن تروپيكالىق ورمانداردىڭ جويىلۋى ادامدار مەن ۆيرۋس تاسىمالداۋشى جارقاناتتاردىڭ اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى turkystan.kz euronews.com عا سىلتەمە جاساپ.
ەبولا ۆيرۋسى كوبىنە جارقاناتتار اعزاسىندا ءومىر سۇرەدى جانە ولارعا زيان كەلتىرمەيدى. بۇرىننان وسى جانۋارلارمەن قاتار ءومىر سۇرەتىن جەرگىلىكتى حالىقتا بەلگىلى ءبىر يممۋنيتەت قالىپتاسقان. الايدا ورمان ىشىنە جاڭا ادامداردىڭ كەلۋى ىندەت قاۋپىن ارتتىرۋدا.
The Guardian باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، اعاشتار كەسىلگەننەن كەيىن جارقاناتتار ادامدار تۇراتىن ايماقتارعا جاقىنداي تۇسەدى. سونىڭ سالدارىنان جانۋارلاردىڭ قانى، سىلەكەيى نەمەسە ءناجىسى ارقىلى ۆيرۋس جۇقتىرۋ ىقتيمالدىعى كوبەيەدى.
ماسەلەن، 2024 -جىلى كونگو وزەنى باسسەينىندە 1,5 ميلليون اكر تروپيكالىق ورمان جويىلعان. بۇل اۋماقتاردا التىن، كوبالت جانە كولتان سەكىلدى پايدالى قازبالار وندىرىلەدى. اتالعان مينەرالدار سمارتفوندار، جارتىلاي وتكىزگىشتەر جانە باسقا دا جوعارى تەحنولوگيالىق ونىمدەر جاساۋ ءۇشىن قاجەت.
ساراپشىلاردىڭ دەرەگىنشە، افريكادا شامامەن ەكى ميلليون ادام زاڭسىز نەمەسە شاعىن كولەمدەگى كەن وندىرۋمەن اينالىسادى. كوپتەگەن وتباسى ءۇشىن بۇل - نەگىزگى تابىس كوزى.
ەكولوگتار بولاشاقتاعى ەپيدەميالاردىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى ەكوجۇيەلەردى ساقتاۋ ەكەنىن ايتادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ورماندى جاپپاي جويۋ تەك تابيعاتقا ەمەس، ادام دەنساۋلىعىنا دا ۇلكەن قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر.