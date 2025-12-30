جاپپاي جول اپاتىنان كولىكتى قالاي ساقتاندىرعان دۇرىس - اگەنتتىك كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى جاپپاي جول اپاتىنان كولىكتى قورعاۋدىڭ جولدارىن ءتۇسىندىردى.
- مىندەتتى ساقتاندىرۋ جول اپاتىنىڭ سالدارىنان ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا جانە مۇلكىنە كەلتىرىلگەن زياندى وتەۋگە ارنالعان. ال اپاتقا كىنالى دەپ تانىلعان ادامنىڭ كولىگىنە كەلتىرىلگەن زياندى وتەۋگە قاتىستى قولدانىلمايدى. ەرىكتى اۆتوساقتاندىرۋ (كاسكو) اپاتقا كىنالى ادامنىڭ دا ساقتاندىرىلعان كولىگى زاقىمدانسا، جوعالسا نەمەسە تولىق جويىلسا، زالالىن وتەۋدى كوزدەيدى. بۇل رەتتە ساقتاندىرۋ وتەمىنىڭ شارتتارى مەن ءتارتىبى ءار ءتۇرلى ساقتاندىرۋ تاۋەكەلدەرىن، فرانشيزا مولشەرىن، شىعىنداردى رەتتەۋ ءتارتىبىن، جوندەۋ فورماتىن جانە جۇرگىزۋشى كىناسىنىڭ دارەجەسىن ەسكەرە وتىرىپ، قوسىمشا سەرۆيستىك قىزمەتتەردى قامتۋى مۇمكىن، - دەپ جازادى اگەنتتىك ماماندارى.
اگەنتتىك مالىمەتى بويىنشا، قازىر ەلىمىزدە 15 كومپانيانىڭ ەرىكتى اۆتوساقتاندىرۋ ليتسەنزياسى بار. 2025 -جىلدىڭ 11 ايىندا بۇل كومپانيالار 77,3 ميلليارد تەڭگەگە ەرىكتى اۆتوساقتاندىرۋ كەلىسىمشارتىن جاساپ، جول اپاتىنا ۇشىراعان كولىك يەلەرىنە شىعىندى وتەۋ ءۇشىن 26,5 ميلليارد تەڭگە تولەگەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، كولىكتى ەرىكتى ساقتاندىرۋ قۇنى مىندەتتى ساقتاندىرۋدان بىرنەشە ەسە جوعارى، ساقتاندىرۋ پاكەتى مەن كولىكتىڭ ماركاسىنا بايلانىستى وزگەرەدى. ال مىندەتتى ساقتاندىرۋ ءپوليسىنىڭ ورتاشا قۇنى شامامەن 15 مىڭ تەڭگە.
بۇعان دەيىن ماجىلىستە اۆتوساقتاندىرۋ كومپانيالارى تولەيتىن وتەماقى كولەمىن ارتتىرۋعا ارنالعان باستاما تالقىلانىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.