جاڭاوزەندىك ساربازدىڭ انت قابىلداۋ راسىمىندەگى ۆيدەوسى كوپتىڭ جۇرەگىن ەلجىرەتتى
استانا. KAZINFORM – ءى ءى م ۇلتتىق ۇلاننىڭ 5548 اسكەري بولىمىندە جاس ساربازداردىڭ اسكەري انت قابىلداۋ ءراسىمى ءوتتى. ءاربىر اسكەري قىزمەتشى ءۇشىن بۇل كۇن ەڭ ماڭىزدى كۇندەردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى، سەبەبى اسكەري انت بەرگەن ساتتەن باستاپ وتان قورعاۋشىنىڭ جولى باستالادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
جاس ساربازداردىڭ قۋانىشىن بولىسۋگە ولاردىڭ اتا-انا، تۋىستارى مەن دوستارى ارنايى كەلگەن. سالتاناتتى ءراسىم اياقتالعاننان كەيىن قۇتتىقتاۋلار ايتىلدى، كەلۋشىلەر ۇلدارىن قۇشاقتاپ، ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇسىپ، ساربازدارعا ءساتتى قىزمەت تىلەدى.
الايدا، وسى ايتۋلى كۇننىڭ قۋانىشىن تۋىستارىمەن جانە جاقىندارىمەن بولىسكەن جۇزدەگەن جاس اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ اراسىندا جان-جاعىن ءۇنسىز باقىلاپ تۇرعان ءبىر سارباز بولدى. سول كۇنى وعان ەشكىم كەلە الماعان ەكەن.
بۇل ءساتتى ماڭعىستاۋ وبلىسى مەن اقتاۋ قالاسى بويىنشا «انالار جۇرەگى» سارباز انالارى كوميتەتىنىڭ وكىلى گۇلميرا جانىسبايەۆا بايقاپ قالعان. ول جاۋىنگەرگە جاقىنداپ، ونىمەن سويلەسىپ، كەيىننەن سول قىسقاشا سۇحباتىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالاعان.
جاس ساربازدىڭ شىنايى ەموتسياسى جەلى قولدالانۋشىلارىن بەي-جاي قالدىرمادى. ءبىر تاۋلىكتەن از ۋاقىت ىشىندە بەينەروليك 1,5 ميلليونعا جۋىق قارالىم جينادى، ال مىڭداعان قازاقستاندىقتار بۇل وقيعا جان-جاعىمىزعا زەيىندى بولۋدىڭ، قامقورلىق پەن ادامگەرشىلىكتىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق وقىرماندار مىڭداعان قولداۋ سوزدەرىن قالدىرعان.
روليك كەيىپكەرى - ورال قالاسىنان مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلعان قاتارداعى جاۋىنگەر ۆلاديمير ۋسوۆ. بەلگىلى سەبەپتەرمەن ونىڭ اتا-اناسى اسكەري انت قابىلداۋ راسىمىنە كەلە الماپتى.
- ارينە، وسىنداي ماڭىزدى كۇندە اتا-انامنىڭ قاسىمدا بولعانىن قالادىم. ءبىراق مەن جاعدايدى تۇسىنەمىن. ەڭ باستىسى، ولار مەندە ءبارى جاقسى ەكەنىن بىلەدى. مەن بورىشىمدى لايىقتى وتكەرۋ ءۇشىن جانە ولاردىڭ سەنىمىن اقتاۋ ءۇشىن بار كۇشىمدى سالامىن، - دەيدى ۇلاندىق سارباز ويىمەن ءبولىسىپ.
اسكەري انت قابىلداۋ ءراسىمى اياقتالعاننان كەيىن ءبولىم قولباسشىلىعى ساربازداردىڭ ءارتۇرلى سەبەپتەرمەن سالتاناتتى شاراعا كەلە الماعان اتا-انالارىمەن بەينە بايلانىس ۇيىمداستىردى. جاس جاۋىنگەرلەر وزدەرىنىڭ تۋىستارىن كورۋگە، اسكەري قىزمەتتەگى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى ءۇشىن جىلى سوزدەر مەن قۇتتىقتاۋلار ەستۋگە مۇمكىندىك الدى.