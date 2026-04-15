جاپاروۆ: قىرعىزستاننىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگى شەتەلدە مويىندالادى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قىرعىزستان جۇرگىزۋشى كۋالىگىنىڭ شەتەلدە تانىلمايتىنى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى كابار اگەنتتىگى.
سادىر جاپاروۆ الاي اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋىندە ەلدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان رەفورمالار كوبىنەسە سىبايلاس جەمقورلىققا بەيىم توپتاردىڭ قارسىلىعىنا تاپ بولاتىنىن مالىمدەدى.
جاپاروۆ 2020 -جىلعا دەيىن ءبىرقاتار مەملەكەتتىك قۇجات، سونىڭ ىشىندە ءتولقۇجاتتار، جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرى جانە مەكتەپ سەرتيفيكاتتارى شەتەلدە جاسالعانىن، بۇل سىبايلاس جەمقورلىققا جاعداي تۋعىزعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي قۇجاتتاردى دايىنداۋ تولىعىمەن قىرعىزستاندا جەرگىلىكتى دەڭگەيدە جۇزەگە اسىرىلادى.
ول سونداي-اق جاڭا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىنىڭ شەتەلدە مويىندالمايتىنى تۋرالى پىكىردى جوققا شىعارىپ، ولاردىڭ حالىقارالىق تالاپتارعا ساي كەلەتىنىن جانە ءبىرقاتار ەلدە، سونىڭ ىشىندە ەۋروپا مەملەكەتتەرى مەن رەسەيدە قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
